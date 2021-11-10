Perez: "Yarışta duble yapabilecek hızımız vardı"

Red Bull, antrenmanlardaki güçlü performansından sonra Meksika GP sıralama turlarına favori olarak gitmişti ancak Max Verstappen ve Sergio Perez ancak ikinci çizgiyi alabildi.

Yarışta Verstappen harika bir startla ilk viraja lider girdi. Perez ise Valtteri Bottas'ın spiniyle üçüncülüğe çıkarken, tüm yarış Lewis Hamilton'ı kovaladı.

Sonuç olarak İngiliz pilotu geçemeyen Perez, yarışta duble yapacak hızlarının olduğunu söylüyor.

Perez şöyle konuştu: "Evet, bu podyum kariyerimin kesinlikle en özeli. Kendi Grand Prix'nizde podyumda olmak çok özel bir şey. Açıkçası daha fazlasını isterdim, yarışı kazanmak istiyordum, takım için 1-2 yapmak da harika olurdu."

"Bizler o kadar rekabetçi insanlarız ki üçüncülükten çok fazla keyif alamıyoruz. Fakat bu, eğlenmem gereken günlerden biri çünkü tribünleri gördünüz, mutlu çok fazla insan var ve özellikle podyumda, ilk günden beri benimle olan herkes oradaydı ve bu, benim içi çok özeldi."

"Yarış kolay değildi. Lewis'le mücadele çok yakındı. Erken pit stop için çok kritik bir tur vardı ve o turda Lewis'i pite aldılar. Biz de tam tersini yapıp, uzun süre pistte kaldık. Tur bindirdiğimiz araçlarla, biraz zor bir durumdu. Sanırım hepimiz biraz vakit kaybettik."

"Çok yakındı fakat hiç şansım olmadı. Düzlük hızları göz önüne alındığında, burada geçiş yapmak gerçekten zor. Bu konuda gerçekten çok güçlüydüler. Şansım olmadı ve bu, üzüntü verici bir şey çünkü bugün 1-2 olabilecek hızımız vardı."

"Bu yüzden sıralama turlarından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Oraya büyük bir ivme ile giriyorduk. Üçüncü antrenman iyi geçmişti ve tempomuz iyiydi."

"Bu podyumun tadını çıkaracağız ama sıralama turlarında neyin bu kadar yanlış gittiğini anlamalıyız çünkü aniden her şey tersine döndü. Mercedes dün çok güçlüydü fakat önemli olan bugündü. Önümüzde dört yarış daha var ve mücadele daha da sıkılaşıyor."