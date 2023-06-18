Perez: "Yarışta agresif olacağım"
Sergio Perez, yarışta yukarıya yükselmek için agresif bir sürüş çıkaracağını söylüyor.
Sıralama turlarında umduğunu bulamayan Sergio Perez, pazar günkü yarışa gerilerden başlamak zorunda kalacak.
Yarışa kısa bir süre kala konuşan Meksikalı sürücü, yükselmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Perez, "Yarışta elimden gelen her şeyi yapacağım ve çabucak yükselmek için agresif şekilde süreceğim."
"Harika bir aracımız var, bu yüzden yarışı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Herkesin keyif alacağına eminim."
"Nerede bitireceğimi tahmin etmek zor. Arkadan başlıyorum ve ön tarafa geri dönmek için birkaç tura ihtiyacım olacak."
"Yine de pozitifim." dedi.
Yarışa ilk sıradan başlayacak Max Verstappen ise epey mutlu.
"Yarışın nasıl geçeceğini göreceğiz."
"Bugün hava kuru ama pistte Pazar günleri genelde olduğundan daha az kauçuk tabakası var. Ne olursa olsun yarış için sabırsızlanıyorum."
"Umarım hava kuru kalır ve iyi bir yarış çıkarırız."
"Her seanstan sonra araçtan daha fazla yararlanabileceğimi, daha iyi sürebileceğimi hissediyorum. Şu anda araçla çalışma şeklimizden memnunum."
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