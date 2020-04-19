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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Yarışmaya başladığımız zaman tüm rekorlar kırılacak"

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Perez: "Yarışmaya başladığımız zaman tüm rekorlar kırılacak"
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 12:26

Sergio Perez, Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarına sahip olduklarını ve yarışlar tekrar başladığında pek çok rekoru kıracaklarını söyledi.

Sergio Perez, sezon öncesi testlerinde Mercedes'e benzerliğiyle dikkat çeken Racing Point RP20'nin direksiyona geçti ve araçtan etkilendiğini dile getirdi.

Mevcut araçların güncellemelerle birlikte daha da hızlandığına dikkat çeken Perez, muhtemelen tüm zamanların en hızlı araçlarını kullandıklarını ve sezon başladığında rekorlar kıracaklarını dile getirdi.

Perez, "Yarışlar devam ettiği zaman tüm tur rekorlarını kıracağız."

“Formula 1 tarihindeki en hızlı araçları kullanıyoruz. Hızlı virajlarda ulaştığımız hızları hayal bile edemezsiniz."

"Geçmiş yıllarda olanlarla dahi karşılaştıramayız. Sıralama turları şaşırtıcı olacak. Sahip olduğumuz araçlar ile bu yıl tüm tur rekorlarını kıracağız. Bunlar kesinlikle en iyi araçlar." dedi.

Perez yeni RP20'den de övgüyle bahsetti.

“Geçen gün, Otmar [Szafnauer, Racing Point Takım Patronu] ve ayrıca baş mühendisimiz Tom [McCullough] ile bir telefon görüşmesi yaptım ve onlara ‘Doğrusu kariyerimizde ilk kez rekabetçi bir aracımız var' dedim."

"Tabii ki, RP20'nin ne kadar rekabetçi olduğunu bilmiyoruz, ancak sahip olduğumuz bilgiler cesaret verici."

"Bu nedenle, ortaya koyduğumuz tüm hazırlık çalışmalarından ve iyi bir araca sahip olduğumuzu bildikten sonra, Melbourne'deki yarışın iptal edilmesi bizim için çok acı verici oldu."

“Ama herkes için acı verici bir dönem. Sadece kenetlenmemiz gerekiyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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