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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Perez, zorlu Hollanda GP'ye rağmen yeni motora sahip olduğu için mutlu

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Red Bull pilotu Sergio Perez, pazar günkü Hollanda Grand Prix’sinde başka araçlarla yaşadığı olaylar yüzünden yarışının karmaşık bir hâl aldığını dile getirdi. Fakat pit yolundan başlayarak sonraki yarışlar için yeni bir motora sahip olmaktan memnun.

Perez, zorlu Hollanda GP'ye rağmen yeni motora sahip olduğu için mutlu

Perez, Zandvoort’ta cumartesi günü sıralama turlarının ilk bölümünde son turunu atamaması ardından elendi ve bu da Red Bull’un yeni güç ünitesine geçmesine yol açtı. Bunun sonucunda Meksikalı pilot, pit yolundan start aldı.

Red Bull pilotu, son bölümde yumuşak lastiklere geçmesi ardından Daniel Ricciardo, Lando Norris ve Esteban Ocon’u geçerek 8. sıraya kadar yükselmeyi başardı ve puan barajı içerisinde finiş  gördü.

Fakat Perez, Haas pilotu Mazepin’i geçmeye çalışırken sert lastiklerinde yanık bölge oluşması ardından daha 8. turda orta lastiklere geçti.

Perez, sonrasında Norris ile son bölümde geçmeye çalıştı iki pilot arasında 1. virajda temas yaşandı.

Perez, sıralama turlarındaki sonucuna rağmen takımın “hasarı en aza indirdiğini” hissetse de yarışta iki araçla olay yaşamasaydı ilk 6’da finiş görebileceğine inanıyor.

Perez, “Aslında yarışım, Nikita ile başlangıçtaki olay nedeniyle karmaşık bir hâl aldı çünkü lastiklerimi kilitledim ve ciddi bir yanık bölge oluştu. Frenlemede çok geç hamle yaptı ve ondan kaçınmak için lastiklerimi kilitledim. Pite girip tekrar başlamam gerekiyordu. Bence bu bize altıncı sıraya mâl oldu."

"Bunun dışında Lando ile temasın dışında benim için akıllıca bir yarış oldu. O temasta dediğim gibi aracın sağ tarafı epey hasar aldı ve bence bu da bize altıncı sıraya mâl oldu. Fakat olumlu olan şey Max'in takım adına yarışı kazanması ve yeni motora sahip olmamız. Haliyle yılın geri kalanı için iyi bir konumdayız." ifadelerini kullandı.

Perez, Norris’in 1. virajdaki hamlesinden ötürü “gidebileceği bir yer olmadığını” söyledi ve bunu “gereksiz” olarak tanımladı ama McLaren pilotu pozisyonu savaşmadan vermeye razı olmadığını belirtti. 

Norris, “Elbette onun hayatını kolaylaştırmayacaktım.”

“Bence onunla yarışmış olmaktan mutlu olabiliriz. Red Bull'da sürüyor, pistteki en hızlı araçta. Bence Max, Lewis ya da hangi pilot olursa olsun pistte olan kime karşı yarışıyor olsak da hepsine aynı şekilde davranmalısınız."

“Hayatını kolaylaştırmayacağım çünkü bu puanları onun kadar istiyorum. Evet, denedim, onu biraz sıkıştırdım ama onu pistin dışına kadar zorlamadım, bu yüzden ikimiz de birbirimizle çok iyi mücadele ettik."

“1. virajda biraz geri adım attı ve ona çok fazla yer vermek istemedim. Ona yeterince yer verdim, sadece ona tüm dünyaya [yetecek kadar yer] vermedim. Zaten geçmeyi başardı, hiçbirimiz kaza yapmadık ve sanırım ardından bir başkasını daha geride bıraktı. Yani evet söyleyecek bir şey yok.” dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da Perez’i ceza alması ve lastiğinde yanık bölge oluşması ardından “harika” geri dönüşü konusunda övdü.

“Geçiş yaptığını gördüğüm tek kişiydi.”

“O noktadan puan barajına girmesiyle bugün takıma önemli puanlar kazandırdı. Evet, onun açısından güçlü bir yarıştı.”

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