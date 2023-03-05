Perez: "Yarışım startta sona erdi"
Sergio Perez, ilk yarışın ardından gidişattan memnun olmakla beraber yarışının startta sona erdiği gerçeğini de göz ardı etmiyor.
Geçen sezon son turda yarış dışı kaldığı Bahreyn'de bu kez ikinci olarak podyuma çıkan Perez, ilk galibiyetini elde ettiği pistte üçüncü kez podyum görmüş oldu.
Startta sıfır set lastikle başlayan Charles Leclerc'e geçilen Perez, sonrasında yumuşak lastikle ikinci bölümünde tempoyu arttırdı ve yerini geri aldıktan sonra arkasına bakmadı.
Yarışın ardından konuşan Perez, "Sezona harika başladık, özellikle de geçen yıla dönüp baktığımızda gerçekten çok güzel. Takım olarak güzel bir geri dönüş."
"Kış boyunca gerçekten çok çalıştık, bu nedenle herkesin yarıştan keyif aldığını görmek harika. Oldukça güçlü bir aracımız var, bugün iki aracın da damalı bayrak görmesini sağlamak önemliydi." dedi.
Perez iyi bir yarış çıkarmış olabilir, ancak günün sonunda yine Max Verstappen'in gerisinde kaldı, hem de yaklaşık 10 saniye farkla!
Yarışında ters giden noktadan da bahseden Perez, startta sıra kaybetmesinin kritik olduğunu düşünmekte.
Perez, "Sanırım bugün beni yarıştan koparan şey start oldu, sonrasında her şey hasarı en aza indirmekle ilgiliydi. Yani bugün yapabileceğim maksimum şey yarışı ikinci bitirmekti.
"Sezon uzun, her seansta daha da iyiye gittiğimi düşünüyorum.
"Kendime güveniyorum, güçlü bir paketimiz var ve rahat hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
Son Haberler
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü" Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.