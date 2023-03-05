Perez: "Yarışım startta sona erdi"

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Geçen sezon son turda yarış dışı kaldığı Bahreyn'de bu kez ikinci olarak podyuma çıkan Perez, ilk galibiyetini elde ettiği pistte üçüncü kez podyum görmüş oldu.

Startta sıfır set lastikle başlayan Charles Leclerc'e geçilen Perez, sonrasında yumuşak lastikle ikinci bölümünde tempoyu arttırdı ve yerini geri aldıktan sonra arkasına bakmadı.

Yarışın ardından konuşan Perez, "Sezona harika başladık, özellikle de geçen yıla dönüp baktığımızda gerçekten çok güzel. Takım olarak güzel bir geri dönüş."

"Kış boyunca gerçekten çok çalıştık, bu nedenle herkesin yarıştan keyif aldığını görmek harika. Oldukça güçlü bir aracımız var, bugün iki aracın da damalı bayrak görmesini sağlamak önemliydi." dedi.

Perez iyi bir yarış çıkarmış olabilir, ancak günün sonunda yine Max Verstappen'in gerisinde kaldı, hem de yaklaşık 10 saniye farkla!

Yarışında ters giden noktadan da bahseden Perez, startta sıra kaybetmesinin kritik olduğunu düşünmekte.

Perez, "Sanırım bugün beni yarıştan koparan şey start oldu, sonrasında her şey hasarı en aza indirmekle ilgiliydi. Yani bugün yapabileceğim maksimum şey yarışı ikinci bitirmekti.

"Sezon uzun, her seansta daha da iyiye gittiğimi düşünüyorum.

"Kendime güveniyorum, güçlü bir paketimiz var ve rahat hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.