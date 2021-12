Perez: "Yarış dışı kalmak, takımlar şampiyonasından dolayı çok acı verdi"

Perez, Cidde'deki tartışmalı yarışta, kırmızı bayrağın ardından yeniden başladıktan sonra Charles Leclerc ile temas ederek yarış dışı kaldı.

Meksikalı, RB16B'yi tekrar çalıştırmak için bir süre daha aracında kaldı ama sonunda vazgeçmek zorunda kaldı.

Perez, yarışa beşinci başladıktan sonra önde rekabet etmek ve takımlar şampiyonasında Mercedes ile olan savaşlarını sürdürmek için mücadelenin içerisindeydi ancak rakiplerinin çifte podyum finişi Red Bull'a, 28 puanlık bir fark açtı.

Perez, çılgın bir yeniden başlatma sırasında Leclerc ile temastan kaçınmak için o anda pek bir şey yapılamayacağını ve Red Bull için çok önemli bir yarıştan elenmenin "çok yazık" olduğunu söyledi.

Perez, yarıştan sonra, "Takım için en iyi hafta sonu değildi, takımlar şampiyonasında önemli puanlar kaybettik, bu yüzden şimdi Abu Dhabi'ye gidip işleri tersine çevirmeyi deneyeceğiz."

"İlk kırmızı bayrakta biraz şanssızdık ama ikinci kez yeniden başlamanın ardından iyi bir şekilde kaçtık. [Pierre] Gasly ve Charles'ı geçtik ve ben üçüncü virajdan çıkarken, virajın nasıl olduğu düşünülürse herkese yetecek kadar yer yoktu."

"Charles'la temas ettik ve sağ ön lastiğiyle arka lastiğimi kesti. Herkes için kötü oldu ama sadece çok şanssız bir andı."

"Sadece çok yazık oldu çünkü bu puanlara ihtiyacımız vardı. Motoru tekrar çalıştırmaya çalıştığımız için araçta kaldım. Yeniden başlatabileceğimizi düşündük ama sıkıntı büyüktü bu yüzden emekli olmak zorunda kaldık."

"Takım için çok önemli bir yarıştı, bu yüzden bu çok acı veriyor ancak Abu Dhabi için umut var. Hâlâ iyimserlik ve uğruna savaşacak bir şey var ve sezonun son yarışına her şeyi vereceğiz, o yüzden ileriye bakalım." dedi.

Marshals attend the crash of Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images