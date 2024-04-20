Perez: "Yarışı dört gözle bekliyorum"

Perez, Çin GP sıralama turlarında pole pozisyonundaki takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.3 saniye gerisinde yer alarak ikinci sırayı elde etti.

Böylece yarış için ilk çizgi Red Bull pilotları tarafından kapatılmış oldu.

Q1'de Perez, Williams pilotu Alex Albon'ın kendisini engellediğini dile getirerek pist dışına kadar taşmak zorunda kaldı. Ardından Meksikalı pilot turu bıraktı.

Seansın ardından Perez, "Çok yoğun bir seanstı."

"Q1'de neredeyse eleniyordum. Williams'lardan biri beni engelledi ve turumu iptal etmek zorunda kaldım."

"Sonrasında kullanılmış lastiklerle yeniden tur attım ve 15. sırayı elde etmeyi başardım. Sıralama turlarına çok dağınık bir başlangıç yapmış oldum."

"Q2 nispeten daha kolaydı. Araç biraz daha dengeliydi ve seans boyunca güzel bir ilerleme kaydettik."

"Ne yazık ki performansım Max'i geçmek için yeterli olmadı, ama genel olarak muazzam bir sonuç elde ettik çünkü pist koşulları çok değişti. Koşullara uyum sağlamak için araçta da çok fazla değişiklik yaptık, umarım yarışta bunun karşılığını alırız."

"Önemli olan yarınki yarış. Orada mücadele edebilir ve kesinlikle güçlü bir ritme sahip olabiliriz. Bugün uzun vadede oldukça iyi bir tempoya sahip olduğumuzu gösterdik, bu yüzden yarışı dört gözle bekliyorum."