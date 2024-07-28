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Formula 1 Belçika GP

Perez: "Yarışa yönelik ayar yaptık"

Sergio Perez, bu hafta sonu seçtikleri ayarların yarışta kendilerine yardım etmesini bekliyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sergio Perez, bugün gerçekleştirilecek yarışa ilk çizgiden başlayacak ve uzun zaman sonra ilk zaferini kovalayacak.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Perez, hafta sonunu şöyle yorumladı: "Cuma günü pek çok şey denedik. Sürekli bir şeyler için çabaladık."

"Bugün bir kez daha birçok şey denedik. Sanırım daha güzel bir aralık bulduk."

"Bu açıdan Macaristan'a benziyor fakat araçtan çok daha memnunduk. Aracın dengesi olumlu ve iyiydi."

"Yine de yarın çok farklı bir gün olacak ve ne kadar gelişebileceğimizi göreceğiz.

Aracın yarış temposu sorulduğunda Perez, "Bence dün McLaren çok güçlü görünüyordu. Fakat o  kadar da uzakta değiliz."

"Bu açıdan yarışa yönelik bazı değişiklikler yaptık. Nerede olacağımızı ilk bölümün ardından göreceğiz."  cevabını verdi.

Yarış ayarları mı yaptıkları sorusuna Perez, "Dünden bugüne aracın dengesini önemli ölçüde değiştirdik ve her şey yarış temposu odaklı."

"Orada güzel ve sağlam bir denge elde etmeyi başardık, bu yüzden bundan çok memnunum."

"Yarın uzun bir yarış olacak, eğer erken bir fırsat görürsem bunu değerlendireceğiz ama hava koşulları nedeniyle farklı bir senaryo göreceğiz." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

 

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