Perez: "Yarışa Verstappen'i düşünerek girmeyeceğim"

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Sergio Perez, Max Verstappen'in motor sorunu yaşadığı sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı ve pole pozisyonunu kazandı.

Seansın ardından konuşan Meksikalı sürücü, "Cidde'den çok keyif alıyorum. Bence hepimiz öyleyiz. Burada zorlayacak kadar iyi bir aracınız olduğunda, F1 aracının keyfini sonuna kadar yaşıyorsunuz. Temiz ve iyi bir tur attığınızda bunu anlıyorsunuz."

"Üçüncü bölümde çok iyi bir ilk tur attım. Önceki turlarıma kıyasla çok büyük bir adımdı. Bu da pole pozisyonunu alabileceğim anlamına geliyordu."

"İkinci turumda daha iyisini yapamadım çünkü birinci viraja girerken ön tarafı kilitledim. Bu gerçekten zordu. 1. ve 2. virajlarda, özellikle de kullandığımız düşük yere basma gücüyle, 0.2 saniye kaybetmek çok kolaydı. Dolayısıyla böyle bir (ilk turu) tur atmak gerçekten güzeldi."

"Eğer son turumda her şey bir araya gelseydi, belki biraz daha iyi bir tur olabilirdi ama -çok- daha fazlası zordu. İlk turumda dördüncü viraja derinden girmek gibi bazı hatalar yaptım ama çok önemli şeyler değildi. İlk tur zaten çok temizdi."

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bazı araçlar çok fazla yere basma gücü kullanırken bazıları bizim gibi daha düşük yere basma gücü kullanıyor. Bu yüzden yarın yarışta neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak."

"Dayanıklılık her zaman bir endişedir, özellikle de bu tarz yerlerde. Bu gibi yerlerde araçlara hasar vermek çok kolay. Yani her zaman dayanıklılık endişeleri olacak. Umarım yarış sorunsuz olur."

Perez, yarışa Verstappen'i düşünerek yaklaşmayacağı konusunda net.

"Bence yarış anlamında kesinlikle iyi bir aracımız var. Rakiplerimizden biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fakat duruma göre değişebilir. Fernando'nun dediği gibi, bir yarışta pek çok şey olabilir, fakat Max'in geri dönmesini bekliyorum."

"Yarış hızımız Cuma günü çok güçlüydü, yani göreceğiz. Umarım takım için geri dönebilir ve maksimum puan alabiliriz çünkü bu tarz hafta sonları çok önemli."

"Rekabet gittikçe sıkılaşıyor. Dolayısıyla, maksimum puanı almak önemli olacak."

"Fakat yarınki yarışa Max'i düşünerek başlamayacağım. Her şeyden önce, ilk turlarda kontrolü elimde tutabildiğimden emin olmam gerekiyor."

"Eğer bunu yapabilirsem, bu aslanı (Alonso) geride tutabilirsem, bu iyi olacak çünkü yarışıma odaklanabileceğim."