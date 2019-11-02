Racing Point pilotu, kendisine kontrol için yanan ışıkları kaçırdı ancak takımı ona durumu anlattığında hemen durdu.

Takıma ne yapması gerektiğini soran Perez'e takımın bir pit stop antrenmanı yaptığı garaja geri dönmesi söylendi.

Sonrasında da ağırlık kontrolü için geri itildi.

Bununla birlikte F1'in sportif yönetmelikleri bu konuda oldukça katı. Kurallara göre bir sürücü ağırlık kontrolünü kaçırırsa veya kasıtlı olarak girmezse yarışa pit yolundan başlaması gerekiyor.

FIA, cuma akşamı Perez ve takımıyla görüştükten sonra ceza vermekten başka bir seçeneklerinin olmadığını ve bu yüzden ceza verileceğini açıkladı.

Perez yarışa pit yolundan başlayacak.