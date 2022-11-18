Perez: "Yarış temposu iyi fakat sıralama temposunu geliştirmeliyiz"
Sergio Perez, Abu Dhabi'deki ilk günün ardından sıralama temposunu geliştirmesi gerektiğinin farkında.
Sergio Perez, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.7 saniye ardında kaldı.
Meksikalı pilot yarış temposu anlamında araçtan memnun olduğunu ancak tek turda araçtan en iyisini almaktan zorlandığını söyledi.
Perez, "İlginç bir gündü ve seanslar nispeten iyiydi."
"Öğleden sonra ile akşam arasındaki fark çok büyüktü. Denge anlamında farklı çözümler deniyoruz ve genel olarak hem yarın hem de yarış için yeterli bilgiye sahibiz."
"Bu sabah hava sıcaklığı nedeniyle biraz zordu. Öğleden sonra ise durum çok farklıydı. Değerlendirme yaparken bunu göz önünde bulundurmalıyız çünkü ikinci seans daha temsili."
"Uzun sürüşlerde rekabetçiyiz fakat sıralama temposunda daha fazlasını bulmak için yeterli vaktimiz olmadı. Bu alanda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."
"Bu konuda nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi analiz etmeliyiz." dedi.
Red Bull'un bu sezonun başlarında olduğu gibi bu hafta sonu da yenilmesi gereken takım olup olmayacağı sorusuna Perez, "Bunu Pazar günü göreceğiz." yanıtını verdi.
Perez bu hafta sonu şampiyona ikinciliği için çekişiyor ve Charles Leclerc ile aynı puana sahip.
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