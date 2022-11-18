Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Verstappen: "İyi başladık" Sonraki / F1, sprey etkisini azaltmak için yağmurlu havalarda "çamurluk" fikrini deneyecek
Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Perez: "Yarış temposu iyi fakat sıralama temposunu geliştirmeliyiz"

Sergio Perez, Abu Dhabi'deki ilk günün ardından sıralama temposunu geliştirmesi gerektiğinin farkında.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Perez: "Yarış temposu iyi fakat sıralama temposunu geliştirmeliyiz"
Haberi dinle

Sergio Perez, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.7 saniye ardında kaldı.

Meksikalı pilot yarış temposu anlamında araçtan memnun olduğunu ancak tek turda araçtan en iyisini almaktan zorlandığını söyledi.

Perez, "İlginç bir gündü ve seanslar nispeten iyiydi."

"Öğleden sonra ile akşam arasındaki fark çok büyüktü. Denge anlamında farklı çözümler deniyoruz ve genel olarak hem yarın hem de yarış için yeterli bilgiye sahibiz."

"Bu sabah hava sıcaklığı nedeniyle biraz zordu. Öğleden sonra ise durum çok farklıydı. Değerlendirme yaparken bunu göz önünde bulundurmalıyız çünkü ikinci seans daha temsili."

"Uzun sürüşlerde rekabetçiyiz fakat sıralama temposunda daha fazlasını bulmak için yeterli vaktimiz olmadı. Bu alanda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."

"Bu konuda nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi analiz etmeliyiz." dedi.

Red Bull'un bu sezonun başlarında olduğu gibi bu hafta sonu da yenilmesi gereken takım olup olmayacağı sorusuna Perez, "Bunu Pazar günü göreceğiz." yanıtını verdi.

Perez bu hafta sonu şampiyona ikinciliği için çekişiyor ve Charles Leclerc ile aynı puana sahip.

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "İyi başladık"
Önceki haber

Verstappen: "İyi başladık"
Sonraki haber

F1, sprey etkisini azaltmak için yağmurlu havalarda "çamurluk" fikrini deneyecek

F1, sprey etkisini azaltmak için yağmurlu havalarda "çamurluk" fikrini deneyecek
Mark Bremer Daha fazlası
Mark Bremer
Leclerc, Binotto iddialarını yalanlamadı: "Bunlara pek dikkat etmiyorum" McLaren Abu Dhabi özel renk düzeni
Formula 1

Leclerc, Binotto iddialarını yalanlamadı: "Bunlara pek dikkat etmiyorum"

Red Bull, rakiplerinin RB18'i kopyalamasını beklemiyor São Paulo GP
Formula 1

Red Bull, rakiplerinin RB18'i kopyalamasını beklemiyor

FIA, 2026'da F1'e girmek isteyen üreticiler için son başvuru tarihini erteledi
Formula 1

FIA, 2026'da F1'e girmek isteyen üreticiler için son başvuru tarihini erteledi

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
F1 takımları, Perez'in Monako GP sıralama turlarındaki kazasının araştırılmasına sıcak bakmıyor Abu Dhabi GP
Formula 1

F1 takımları, Perez'in Monako GP sıralama turlarındaki kazasının araştırılmasına sıcak bakmıyor

Verstappen: "Ben takıma ve takım arkadaşlarıma hep iyi davrandım" Abu Dhabi GP
Formula 1

Verstappen: "Ben takıma ve takım arkadaşlarıma hep iyi davrandım"

Button: "Verstappen, Perez'e yardım etseydi çok daha iyi görünebilirdi" São Paulo GP
Formula 1

Button: "Verstappen, Perez'e yardım etseydi çok daha iyi görünebilirdi"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner: "Ricciardo'yu istiyoruz fakat yarış koltuğu için değil" Abu Dhabi GP
Formula 1

Horner: "Ricciardo'yu istiyoruz fakat yarış koltuğu için değil"

Marko: "Henüz Ricciardo ile anlaşmadık"
Formula 1

Marko: "Henüz Ricciardo ile anlaşmadık"

Lawson, Abu Dabi'deki ilk seansta Verstappen'in yerini alacak Abu Dhabi GP
Formula 1

Lawson, Abu Dabi'deki ilk seansta Verstappen'in yerini alacak

Son Haberler

Hamilton: "Bu aracı son kez kullanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bu aracı son kez kullanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Lewis Hamilton, W13 aracını 'son kez' kullanacağı günü sabırsızlıkla beklediğini itiraf etti.

Sainz: “Asıl yarışımız Mercedes ile olacak”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “Asıl yarışımız Mercedes ile olacak”

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Abu Dabi Grand Prix’sinde Red Bull’dan çok Mercedes ile olan mücadelelerine odaklanacaklarını ifade etti.

Russell: "Bu tarz pistlerde hep sorun yaşıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Bu tarz pistlerde hep sorun yaşıyoruz"

George Russell, Mercedes'in son iki yarışta gösterdiği iyi performansın ardından bu pistte istediklerini elde edemediklerini söyledi.

Vettel: "Sıralama turları öncesi oldukça duygusaldım"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Sıralama turları öncesi oldukça duygusaldım"

Pazar günü kariyerinin son yarışına çıkacak olan Sebastian Vettel, son sıralama turları öncesi duygusal hissettiğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.