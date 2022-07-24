Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Fransa GP öncesi: Yarış gridi Sonraki / Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"

Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışın kaderini belirleyecek şeyin lastikleri doğru aralığa getirmek olduğunu düşünüyor.

Ekleyen:
, Editör
Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"
Haberi dinle

Paul Ricard, 30 dereceyi aşan sıcaklığıyla hafta sonu boyunca pilotları zorladı ve yarışta havanın daha da sıcak olması bekleniyor.

Bu durum lastiklerin davranışını, dolayısıyla da aşınmayı etkiliyor ve bu da yarışta kritik bir öneme sahip olacak.

Sergio Perez üçüncü başlayacağı yarış öncesinde, sıralama performansını şöyle yorumladı: "Son turumda derecemi birkaç ondalık geliştirmeyi başardım. Aslına bakarsak bütün hafta sonu benim için çok zor geçti."

"Hafta sonu boyunca denge sorunları yaşadım. Sıralama turlarında kesinlikle iyi bir ilerle kaydettim ve sanırım Q3'teki turumda, biraz daha iyisini yapabilirdim ama daha fazlası zordu."

"Üçüncü olmaktan çok memnunuz. Umarım yarış tempomuz güçlü olur ve zafer için mücadele edebiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dengeyi geliştirmek için tam olarak ne yaptıkları sorusuna Perez, "Hafta sonunun başından beri ayarlarla epey uğraştık."

"Hava burada çok sıcak ve çok zorlanıyordum. Muhtemelen bu yıl sıralama turlarına hazırlık anlamında en kötüsüydü. Bu yüzden bu noktaya geri dönmek iyi bir sonuç oldu."

"Haliyle yarış hazırlıkları da çok iyi değildi ama bugün yaptığımız değişiklikler bize yardımcı olacak. Yarın yarışta daha rahat olacağımı düşünüyorum."

"Yine de kolay bir yarış olmayacak. Pist sizden çok fazla şey talep etmiyor ancak çok fazla sıcaklık var. Muhtemelen bir Meksikalı için çok fazla değil ama kesinlikle çok sıcak." dedi.

Perez, cuma gününe oranla en büyük gelişimi nerede kaydettikleri sorusuna, "En önemli şey bence lastikler. Temel olarak dengenizin %95'i lastiklere bağlı. Yani onları doğru aralığa getirebilmek, dengenizi oldukça değiştiriyor. Bu yüzden lastiklerle doğru aralığa girmenin bu hafta sonu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sıralama turlarında özellikle önemliydi ve yarışta da öyle olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Fransa GP öncesi: Yarış gridi
Önceki haber

Fransa GP öncesi: Yarış gridi
Sonraki haber

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Daha fazlası
Ezel Tan
Vettel: "İhtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti" Fransa GP
Formula 1

Vettel: "İhtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti"

Verstappen: "Doğru anı beklemeye çalıştım" Fransa GP
Formula 1

Verstappen: "Doğru anı beklemeye çalıştım"

Verstappen: "Bugünkü yarıştan ne bekleyeceğimi bilemiyorum" Fransa GP
Formula 1

Verstappen: "Bugünkü yarıştan ne bekleyeceğimi bilemiyorum"

Son Haberler

Ricciardo: "Yeni araç benzer hissettiriyor ama daha çok yol tutuşu var"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Yeni araç benzer hissettiriyor ama daha çok yol tutuşu var"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, büyük oranda güncellenen MCL36'nın temelde aynı hissettirdiğini ancak biraz daha yol tutuşuna sahip olduğunu söylüyor.

Vettel: "İhtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "İhtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti"

Sebastian Vettel, önü açıkken çok iyi bir tempoya sahip olduğunu ancak yarış boyunca önü açık gitmekte zorlandığını söyledi.

Norris: "Yarış ve sıralama tempomuz farklı"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Yarış ve sıralama tempomuz farklı"

McLaren pilotu Lando Norris, aracın yarış ve sıralama temposunun farklı olduğunu, yüksek yakıt ve eski lastiklerde problemlerin ortaya çıktığını söyledi.

FIA, Fransa GP'deki sanal güvenlik aracı arızasını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Fransa GP'deki sanal güvenlik aracı arızasını açıkladı

FIA, Fransa Grand Prix'sinde çıkan sanal güvenlik aracından sonra yarışın yeniden başlatılmasındaki gecikmenin, donanımsal bir problemden kaynaklandığını açıkladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.