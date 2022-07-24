Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"

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Paul Ricard, 30 dereceyi aşan sıcaklığıyla hafta sonu boyunca pilotları zorladı ve yarışta havanın daha da sıcak olması bekleniyor.

Bu durum lastiklerin davranışını, dolayısıyla da aşınmayı etkiliyor ve bu da yarışta kritik bir öneme sahip olacak.

Sergio Perez üçüncü başlayacağı yarış öncesinde, sıralama performansını şöyle yorumladı: "Son turumda derecemi birkaç ondalık geliştirmeyi başardım. Aslına bakarsak bütün hafta sonu benim için çok zor geçti."

"Hafta sonu boyunca denge sorunları yaşadım. Sıralama turlarında kesinlikle iyi bir ilerle kaydettim ve sanırım Q3'teki turumda, biraz daha iyisini yapabilirdim ama daha fazlası zordu."

"Üçüncü olmaktan çok memnunuz. Umarım yarış tempomuz güçlü olur ve zafer için mücadele edebiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dengeyi geliştirmek için tam olarak ne yaptıkları sorusuna Perez, "Hafta sonunun başından beri ayarlarla epey uğraştık."

"Hava burada çok sıcak ve çok zorlanıyordum. Muhtemelen bu yıl sıralama turlarına hazırlık anlamında en kötüsüydü. Bu yüzden bu noktaya geri dönmek iyi bir sonuç oldu."

"Haliyle yarış hazırlıkları da çok iyi değildi ama bugün yaptığımız değişiklikler bize yardımcı olacak. Yarın yarışta daha rahat olacağımı düşünüyorum."

"Yine de kolay bir yarış olmayacak. Pist sizden çok fazla şey talep etmiyor ancak çok fazla sıcaklık var. Muhtemelen bir Meksikalı için çok fazla değil ama kesinlikle çok sıcak." dedi.

Perez, cuma gününe oranla en büyük gelişimi nerede kaydettikleri sorusuna, "En önemli şey bence lastikler. Temel olarak dengenizin %95'i lastiklere bağlı. Yani onları doğru aralığa getirebilmek, dengenizi oldukça değiştiriyor. Bu yüzden lastiklerle doğru aralığa girmenin bu hafta sonu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sıralama turlarında özellikle önemliydi ve yarışta da öyle olacak." dedi.