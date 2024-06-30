Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Perez: "Yarış tam bir felaketti"

Red Bull pilotu Sergio Perez'e göre 2024 Avusturya Grand Prix'si oldukça kötü geçti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Meksikalı pilot, Red Bull Ring'deki yarışa sekizinci sıradan başlamıştı. 

Yarışın yedinci turunda Perez ve McLaren pilotu Oscar Piastri arasında bir temas yaşandı. Temas sonucunda Perez'e 5 saniye ceza verildi.

Yarışın ardından konuşan Perez, yarışın kendisi için adeta bir 'felaket' olduğunu ve aracın temastan itibaren bıçak sırtında hissettirdiğini söyledi.

Perez, "Startta, Piastri ile 4. virajda temas ettim ve sidepod hasarı aldım. Talihsiz bir durumdu çünkü iyi bir başlangıç yapmıştık ama o andan itibaren araç bıçak sırtındaydı."

"Yapabileceğim bir şey yoktu, aracın dengesi tamamen gitmişti. Sanırım pit alanına girerken de hız ile ilgili bir hata da yaptım."

"Yani yarış tam bir felaketti, gerçekten iyi başlamıştı ama sanırım çok fazla tempo eksikliği ve kayma nedeniyle, öndekilerle savaşmak için hiçbir umut yoktu." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Piastri: "Galibiyete bu kadar yakın olmak acı verici"
Sonraki haber Verstappen: "Norris ile temasımda frenleme sırasında hareket etmiyordum"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Sainz: "Geleceğime karar vermek için ihtiyacım olan tüm zamanı kullanacağım"

Sainz: "Geleceğime karar vermek için ihtiyacım olan tüm zamanı kullanacağım"

Formula 1
Avusturya GP
Sainz: "Geleceğime karar vermek için ihtiyacım olan tüm zamanı kullanacağım"
Stroll: "Virajlardaki önden kayma üstesinden gelemediğimiz bir problem"

Stroll: "Virajlardaki önden kayma üstesinden gelemediğimiz bir problem"

Formula 1
Avusturya GP
Stroll: "Virajlardaki önden kayma üstesinden gelemediğimiz bir problem"
Verstappen: "Norris ile temasımda frenleme sırasında hareket etmiyordum"

Verstappen: "Norris ile temasımda frenleme sırasında hareket etmiyordum"

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen: "Norris ile temasımda frenleme sırasında hareket etmiyordum"

Son Haberler

Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

F1 Formula 1
Avusturya GP
Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti
Alonso: "Toparlanmamız gerekiyor"

Alonso: "Toparlanmamız gerekiyor"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Alonso: "Toparlanmamız gerekiyor"
Wolff, Russell'a gönderdiği telsiz mesajının şu ana kadar F1'de yaptığı en aptalca şey olduğunu düşünüyor

Wolff, Russell'a gönderdiği telsiz mesajının şu ana kadar F1'de yaptığı en aptalca şey olduğunu düşünüyor

F1 Formula 1
Avusturya GP
Wolff, Russell'a gönderdiği telsiz mesajının şu ana kadar F1'de yaptığı en aptalca şey olduğunu düşünüyor
Sainz: "Geleceğime karar vermek için ihtiyacım olan tüm zamanı kullanacağım"

Sainz: "Geleceğime karar vermek için ihtiyacım olan tüm zamanı kullanacağım"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Sainz: "Geleceğime karar vermek için ihtiyacım olan tüm zamanı kullanacağım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye