Perez: "Yarış tam bir felaketti"

Meksikalı pilot, Red Bull Ring'deki yarışa sekizinci sıradan başlamıştı.

Yarışın yedinci turunda Perez ve McLaren pilotu Oscar Piastri arasında bir temas yaşandı. Temas sonucunda Perez'e 5 saniye ceza verildi.

Yarışın ardından konuşan Perez, yarışın kendisi için adeta bir 'felaket' olduğunu ve aracın temastan itibaren bıçak sırtında hissettirdiğini söyledi.

Perez, "Startta, Piastri ile 4. virajda temas ettim ve sidepod hasarı aldım. Talihsiz bir durumdu çünkü iyi bir başlangıç yapmıştık ama o andan itibaren araç bıçak sırtındaydı."

"Yapabileceğim bir şey yoktu, aracın dengesi tamamen gitmişti. Sanırım pit alanına girerken de hız ile ilgili bir hata da yaptım."

"Yani yarış tam bir felaketti, gerçekten iyi başlamıştı ama sanırım çok fazla tempo eksikliği ve kayma nedeniyle, öndekilerle savaşmak için hiçbir umut yoktu." dedi.