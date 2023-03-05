Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"
Sergio Perez, yarışta daha güçlü olmak adına aracın sıralama temposundan ödün verdiklerini söylüyor.
Sergio Perez, sıralama turlarında Max Verstappen ile benzer turlar çıkarmayı başardı ancak pole pozisyonu takım arkadaşına gitti.
Daha fazlasını yapıp yapamayacağı sorusuna Perez, "Max'in de dediği gibi, araç dengesi testlere kıyasla gerçekten farklıydı."
"Testlerde çok fazla kilometre tamamladık ama yarış hafta sonuna geldiğimizde, testlerden çok farklı bir denge bulduk."
"Bu yüzden büyük değişiklikler yapmamız gerekti. Ayrıca yarınki yarış için sıralama temposundan biraz ödün vermemiz gerektiğini biliyorduk. Umarım yarın bunun karşılığını alırız.
"Genel olarak sıralama turlarındaki denge konusunda pek rahat değildim."
"Yavaş yavaş dengeyi daha iyi anladım ve sonunda iyi bir Q3 turu atabildim ancak Max'i geçmek için yeterli olmadı." cevabını verdi.
Denge anlamında ne tür zorluklar yaşadığı sorusuna Perez, "Detaya çok fazla girmeyeceğim ama araçta herhangi bir güncelleme yoktu."
"Buna rağmen testlerde kullandığımıza kıyasla oldukça farklı bir araç bulduk ve bunun arkasındaki nedenin ne olduğunu anlamıyoruz."
"Rüzgar olabilir, sıcaklık olabilir, hafta sonundan sonra biraz daha fazla fikir sahibi olacağımızı düşündüğüm birçok ihtimal var."
"Şimdilik yarına odaklanmış durumdayız." yanıtını verdi.
Top three Qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Perez, yarışta Verstappen ve Ferrari pilotlarının güçlü olacağını tahmin ediyor.
"Ferrari'ler yarış temposunda kesinlikle hızlandılar. Sanırım testlerin ilk günlerinde ve hafta sonu boyunca biraz hız saklıyorlardı."
"Yani kesinlikle mücadeledeler ve çok güçlüler. Bu yüzden yarınki yarışta da orada olmalarını bekliyorum."
"Zaten sadece Red Bull ve Ferrari'nin değil, mücadeleye dahil olan pek çok takım olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer Q2'deya da Q1'de mükemmel bir tur atamazsanız, yeni bir lastik takmak zorunda kalırsınız."
"Bu yüzden rekabet bu sezon için kesin olarak artmış durumda. Herkes çok yakın. Bunu ilk bölümden itibaren görebiliyorsunuz."
"En iyi araçta olsanız bile hata yapamazsınız. Bence bu durum bir bakıma güzel. Eminim sezon ilerledikçe daha da yakınlaşacak."
"Bu yüzden rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz."
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