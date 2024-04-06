Perez: "Yarış için iyi bir konumdayız"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Japonya GP öncesinde sıralamalarda ikinci olmasının ardından sonucundan memnun olduğunu ve yarışa iyi bir pozisyondan başlayacağını söyledi.
Mark Sutton / Motorsport Images
Avustralya'da Ferrari'ye mağlup olan Red Bull'un bu hafta sonu Suzuka'da güçlü olması bekleniyordu. Red Bull, antrenmanlarda çok güçlü görünmese de sıralamalarda rakiplerinden uzaklaşmayı başardı.
Verstappen'in 1:28.197 ile pole pozisyonunu aldığı sıralamalarda Perez, sadece 0.066 sn geride ikinci oldu. Perez böylece geçtiğimiz senenin Temmuz ayından sonra ilk defa ilk çizgiye dönerken, 6 yarış sonra ilk defa gridde ilk çizgide bir Red Bull, bir Ferrari olmayacak.
Sıralamaların ardından konuşan Perez, "Bugün çok yakındı, Max ile gerçekten çok yakındık. İyi bir tur attığımı hissettim."
"Aslında pist üstü oldukça zordu, özellikle de turun kapanış bölümünde. Son bölüme ve şikanlara girerken birkaç onda bir kaybetmek oldukça kolaydı, bu yüzden hep birlikte takıldık. Ne yazık ki yeterli olmadı." dedi.
Verstappen'e bu kadar yakın olmasının ardından pole pozisyonunda onu mağlup edip edemeyeceği sorulduğunda Perez, "Tüm hafta sonu boyunca, sıralamalarda da gerçekten çok yakındık ve bu kadar az farkla öndeyken her şey fark yaratabilir."
"Turu açarken harika bir çıkış yapamadım, bu yüzden benim için fark bu olabilirdi ama yarın için iyi bir konumdayız."
"Uzun sürüşlerdeki hızımız bu sabah o kadar güçlü değildi ama biraz çalıştık ve umarım yarın güçlü olabiliriz." şeklinde cevap verdi.
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