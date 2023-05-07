Perez: "Yarış çok daha kolay geçecek"

Meksikalı sürücü, hafta sonu boyunca tek tur anlamında iyi performans sergilemekte zorlandığı Miami'de, şansının da yardımıyla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Perez, Leclerc'in kazası, çıkan kırmızı bayrak ve Verstappen'in o noktada iyi bir tura sahip olmamasıyla kendisini ilk cepte buldu.

Q3'teki ilk turundan ne kadar memnun olduğu sorusuna Perez, "Çok memnunum çünkü sıralama turlarına kadar benim için çok zor bir hafta sonu oldu."

"Sanırım bu asfalt diğerlerinden çok farklı. Ben de araçtan ve dengeden maksimum verimi nasıl alabileceğimi bulmaya çalışıyordum. Son turumda bile daha iyi çalışan şeyler buluyordum."

"Yani kolay bir hafta sonu geçirmedik. Böylesine kötü bir hafta sonu geçirdikten sonra, bunun tadı çok daha iyi oluyor." cevabını verdi.

Melbourne'ün tekrarlanmasından endişe edip etmediği sorusuna Perez, "Hayır, o kadar da kötü değildi."

"Sanırım işler kötü gitseydi muhtemelen 3. veya 4. olurdum. Fakat hayır, Melbourne umarım bir daha asla tekrarlamayacak. Sadece, kelimenin tam anlamıyla güven ve denge yakalamaktan uzaktım."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sanırım işler lehinize gitmediğinde kendinize olan güveninizi kaybetmeye ve her şeyi fazla düşünmeye başlıyorsunuz. İşte o hafta sonlarından birisiydi."

"Önemli olduğu anda iyi bir tur atmayı başarabildiğim için çok mutluyum. Sanırım çok şey öğrenmeyi başardım ve gerçekten önemli olduğunda, iyi bir tur attım."

"Bence yarış çok daha kolay olacak.. Denge yakalayamasam bile dün çok iyi bir tempom vardı. Araca iyi miktarda yakıt koyduk ve her şey doğal hissettirdi."

"Sorun lastikleri doğru sıcaklığa getirmek ve yol tutuş yakalamaktı çünkü bu konuda çok zorlanıyordum."

"Yarına bakarsak, şu anda ana rakiplerimiz bu iki adam (Alonso ve Sainz). Şu anda esas olarak iyi bir başlangıç yapmaya ve ilk stinti yönetmeye odaklanıyorum. Bunu yapabilmek benim için çok faydalı olacak."

"Biliyorsunuz, bu çok uzun bir yarış ve yarın pek çok şey olabilir." cevabını verdi.