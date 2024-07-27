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Formula 1 Belçika GP

Perez: "Yarın kazanmaya çalışacağım"

Sergio Perez, Spa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında üçüncü olduğu için mutlu.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, zorlu geçen yarışların ardından Belçika'daki sıralama turlarında üçüncü oldu ve Max Verstappen'in cezasıyla pazar günü ikinci başlayacak.

Perez seansın ardından şöyle dedi: '"Zaman zaman çok zor bir gündü."

"Bu koşullarda her zaman olduğu gibi hata yapması çok kolaydı. Son birkaç seferde de bunu görmüştük."

"Sonunda her şeyi bir araya getirebilmek gerçekten güzeldi."

“Ne yazık ki üçüncü bölüm için yeni lastiklerimiz yoktu ve bu da daha iyi bir tur atmamızı engelledi."

“Bence ikinci sıra, Spa için isteyebileceğiniz en iyi pozisyon. Geçen yıl Charles'la aynısı olmuştu, bu yüzden yarın da aynısını yapıp, onu geçmeye çalışacağım."

"Önümüzde uzun bir yarış var. Hava kuru olacak gibi görünüyor."

“Her zaman söylediğim gibi, her hafta sonu her gün daha iyisini yapmak için yeni bir fırsattır. Yarın bizim için bugünden daha iyisini yapmak ve kazanmak için yeni bir fırsat olacak."

"Neler olacağını göreceğiz. Önümüzde çok uzun bir yarış var. Lastik aşınması açısından durumun zor olacağını düşünüyorum."

"Bence pek çok bilinmeyen olsa da yarın için içimde iyi bir his var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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