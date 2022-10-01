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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Perez: "Yarın kazanma şansımız var"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında pole pozisyonunu kaçırdığı için üzgün olduğunu ancak yarışı kazanma şansı olduğu söylüyor.

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Perez: "Yarın kazanma şansımız var"
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Meksikalı sürücü, antrenman turlarında geride görünse de, sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ve zorlu şartlarda ikinci oldu.

Pole pozisyonunu sadece 0.022 saniye farkla kaçıran Perez, hem hayal kırıklığı hem de mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi. Ayrıca takımın stratejini de övdü.

Perez, "Takımım bugün harika bir iş çıkardı, doğru kararı verdi ve ben de mutluyum. Sağlam işti."

"Pole pozisyonunu 0.022 saniye farkla kaçırmak oldukça hayal kırıklığı yaratıyor fakat takım olarak harika bir sonuç aldık."

"Başlangıçta Charles'ı zorlamak ve kazanmak için iyi bir fırsatımız var." dedi.

 
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Perez, pazar günü şartların karmaşık olabileceğini, bu yüzden hata yapmamanın çok önemli olacağını dile getirdi.

Meksikalı pilot, "Bugün koşulları öğrenmek çok zordu ve yarın da ıslak olabilir gibi görünüyor. Bu yüzden hata yapmamak çok önemli olacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

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