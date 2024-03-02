Perez: "Pazar günü iyi bir başlangıç yapmak bizim için önemli olacak"
Bahreyn GP sıralama turlarından sonra konuşan Perez startın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Erik Junius
Sezonun ilk yarış hafta sonunda serbest antrenmanlarda asl hızını gstermeyen Verstappen po pozisyonunu 0.2 saniye farkla alırken takım arkadaşı Perez 5. sırada kaldı.
Bahreyn GP sıralama turlarının ardından konuşan Perez, startın çok önemli olacağını ve yaptıkları lastik tasarrufunun nasıl sonuçlanacağını da görmek istediğini söyledi.
"İyi bir başlangıç yapmak önemli olacak, eğer iyi bir başlangıç yapar ve oradan devam edersek takım için iyi bir gün olacak."
"İyi bir konumdayız, sıralama turlarında lastik tasarrufu yapmayı başardık. Yarışta ne durumda olacağımızı bekleyip göreceğiz."
"Yeni setleri yarına saklamaya karar verdik, bu yüzden nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."
Geçtiğimiz yıl Red Bull pilotları ilk iki sırada başladıkları yarışı başladıkları gibi bitirerek duble yapmışlardı.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Perez: "Beşinci sıradan ulaşabileceğimiz maksimum pozisyon buydu"
Perez: "Beşinci sıradan ulaşabileceğimiz maksimum pozisyon buydu" Perez: "Beşinci sıradan ulaşabileceğimiz maksimum pozisyon buydu"
Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"
Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans" Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"
Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"
Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak" Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"
FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor!
FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor! FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor!
Red Bull'un daha iyi lastik seçenekleri, rakip takımların galibiyet umutlarını azaltıyor
Red Bull'un daha iyi lastik seçenekleri, rakip takımların galibiyet umutlarını azaltıyor Red Bull'un daha iyi lastik seçenekleri, rakip takımların galibiyet umutlarını azaltıyor
FIA ve F1 patronları, Horner konusunu görüşecekler
FIA ve F1 patronları, Horner konusunu görüşecekler FIA ve F1 patronları, Horner konusunu görüşecekler
Son Haberler
Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz"
Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz" Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz"
Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"
Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık" Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"
Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"
Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu" Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"
Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"
Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu" Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar