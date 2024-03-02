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Formula 1 Bahreyn GP

Perez: "Pazar günü iyi bir başlangıç yapmak bizim için önemli olacak"

Bahreyn GP sıralama turlarından sonra konuşan Perez startın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Burak Yasul
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Erik Junius

Sezonun ilk yarış hafta sonunda serbest antrenmanlarda asl hızını gstermeyen Verstappen po pozisyonunu 0.2 saniye farkla alırken takım arkadaşı Perez 5. sırada kaldı.

Bahreyn GP sıralama turlarının ardından konuşan Perez, startın çok önemli olacağını ve yaptıkları lastik tasarrufunun nasıl sonuçlanacağını da görmek istediğini söyledi.

"İyi bir başlangıç yapmak önemli olacak, eğer iyi bir başlangıç yapar ve oradan devam edersek takım için iyi bir gün olacak."

"İyi bir konumdayız, sıralama turlarında lastik tasarrufu yapmayı başardık. Yarışta ne durumda olacağımızı bekleyip göreceğiz."

"Yeni setleri yarına saklamaya karar verdik, bu yüzden nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

Geçtiğimiz yıl Red Bull pilotları ilk iki sırada başladıkları yarışı başladıkları gibi bitirerek duble yapmışlardı.

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