Perez: "Yarın 1-2 yapmak ideal olur"

Haberi dinle

Sergio Perez, 2022 sezonunun ilk sprint yarışına yedinci sıradan başladı ve iyi bir start alarak beşinciliğe yükseldi.

Perez daha sonra sekizinci turda Magnussen'i geçerek dördüncülüğü aldı.

Meksikalı pilot, bu geçişin ardından Norris'i kovalamaya başladı. Perez, 3 tur sonra Norris'i geçmeyi başardı ve 3. sıraya yükseldi.

Perez, 21 turluk yarışı üçüncü sırada tamamladı ve 6 puan aldı.

Yarıştan sonra konuşan Perez, "Dünkü sıralama turlarının etkilerini en aza indirmek önemliydi. Kırmızı bayraklar vardı ve bizi çok zorladı. Bu yüzden gerekli zaman turunu bir araya getiremedik."

"Fakat bugünü kurtarmayı başardık ve bence yarınki mücadele için harika bir pozisyondayız."

"Yarın 1-2 yapmak ideal olur. Bu bizim için harika olur ama sanırım tifosi için öyle olmaz. Bunu deneyeceğiz." dedi.

Sparks fly as Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images