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Formula 1 İspanya GP

Perez: "Yaptığımız değişiklikler yüzünden hız kaybettik"

Red Bull pilotu Sergio Perez, ayarlarda yanlış yöne gittikleri için ikinci seansta önemli miktarda zaman kaybettiğini düşünüyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, ikinci antrenman seansında ancak 13. zamanı yapabildi ve araçta pek mutlu görünmüyordu.

Meksikalı sürücü, ilk seansın iyi geçtiğini fakat ikinci seansta tempo kaybettiğini çünkü ayarlarda yanlış yöne gittiklerini söyledi.

Perez şöyle konuştu: "Güne iyi başladık fakat ikinci antrenman seansından önce araçta birçok şeyi değiştirdik. Bunlar da hız kaybetmemize neden oldu."

"Analiz etmemiz gereken çok şey var ve umarım yarın küçük şeyleri bir araya getirebiliriz."

Perez, grid cezası nedeniyle hafta sonuna zaten bir adım geride başlamış.

Bu konuda Meksikalı sürücü, "Sıralama turları çok önemli olacak çünkü bu pistte geçiş yapmak imkansız."

"Yarışta iyi bir pozisyon almak için iyi bir sıralama yapmak gerekiyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, with his performance coach Jose Canales in the pit lane

Sergio Perez, Red Bull Racing, with his performance coach Jose Canales in the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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