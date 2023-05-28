Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Sergio Perez, yarışta yaptığı hatadan dolayı takımı Red Bull'dan özür diledi.
Perez, Cumartesi günkü sıralama turlarında Q1'de kaza yaparak elendi ve Pazar günkü yarışa son sıradan başladı.
Red Bull'un RB19 aracının hızı aşikar olsa da, Monako'nun neredeyse geçiş yapılamayan bir pist olması sebebiyle Perez, istediği şekilde yükselemedi.
Bir noktada trafiğe takılan Perez, yarışın ilerleyen turlarında kaza yaparak ön kanadına hasar verdi.
Meksikalı pilot, yarışın ardından şunları söyledi: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik ve bu çok maliyetli oldu."
"Takımımdan özür dilemek zorundayım çünkü bu tür bir hata yapmak kabul edilemez. Yoluma devam etmeli ve bundan ders çıkarmalıyım çünkü şampiyonada bir kez daha sıfır çekmeyi göze alamam."
"Aslında bir süre için yarış gerçekten iyi gidiyordu. Ne yazık ki trafiğe oldukça erken girdim ve bu bizi başladığımız pozisyona geri döndürdü."
"Yağmur başladığında pite en son girenlerden biriydik. Sonra duvara çarptım ve her şey karmakarışık oldu. Şikandan yeni çıkan Magnussen'le birlikte ön kanadımı kırdım ve işler kötüye gitti. Bu pozisyonlarda olduğunuzda, her zaman çok fazla risk almanız gerekir."
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