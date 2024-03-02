Perez: "Yaptığım hata yüzünden üç sıra kaybettim"

Meksikalı pilot, sıralama turlarını Verstappen'in 0.358 saniye ardında beşinci tamamladı ve Hollandalı pilot dışında Charles Leclerc, George Russell ve Carlos Sainz'a geçildi.

Perez bu sezona, 2025 ve sonrasında Red Bull koltuğunu korumak adına iyi performans göstermesi gerektiğini bilerek giriyor.

Verstappen'in performansının sonraki yarışlar için cesaret verici olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Evet, kesinlikle öyle."

"Takım için olumlu bir gün oldu. Şahsen ilk virajda batırdım; orada birkaç ondalık kaybettim."

"Bu da beni muhtemelen ikinci veya üç sıradan etti. Aradaki farklar zaten çok yakın."

"Yine de yarın için sabırsızlanacağımız pek çok şey var."

Perez, şu ana kadar RB20'de geçen yılki araca kıyasla daha rahat hissettiğini de ekliyor.

"İyi bir potansiyel olduğunu hissediyorum; gerçekten iyi bir anlayış var."

"İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. İlk kez bu kadar hafif bir yakıt yüküyle sürüş yapıyoruz, sıralama turlarında bile iyi bir ilerleme kaydettik."

"Sonunda bunu gösterememiş olmamız üzücü. Ancak çok daha iyi bir konumda olduğumuzu ve yarış hızımızın da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım yarın nereye varacağız."

Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed after Qualifying Photo by: Andy Hone / Motorsport Images



Perez, RB19'a göre daha iyi olduğunu düşündüğü alanları da açıkça belirtti.

"Viraj girişlerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu hâlâ Red Bull tarzı bir araç fakat iyi adımlar attığımızı düşünüyorum."

"Sezona güçlü şekilde başladığımızı düşünüyorum. Sonuçlar bunu göstermeyebilir fakat bu sadece her şeyi bir araya getirme meselesi. Yumuşak lastiklerle esnekliğe sahip olduğumuz için yarın için iyi bir konumdayız."

"Yarın için iyi lastiklerimiz var."

Cumartesi akşamki yarışla ilgili beklentiler konusunda ise şunları ekledi: "Bence öndeki araçları takip etmek biraz daha zorlaştı. Bu yüzden etraftaki araçla birlikte olmak ve nasıl bir şey olduğunu görmek ilginç olacak."

"Mücadele gerçekten çok yakın. Bence yarın hepimiz çok şey öğreneceğiz, bu yüzden yarış mesafesini tamamlamak ve gelişmeye devam etmek önemli."

Perez ayrıca takım patronu Christian Horner'ın karıştığı pist dışı olayların garajda yarattığı dikkat dağınıklığını da önemsemedi.

"Herkes tamamen işine odaklanmış durumda. Sonuçta biz bir yarış takımıyız. Takımdaki herkes buraya yarışmak için geliyor ve bizim için ana odak noktası da bu."