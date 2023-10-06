Perez: "Yanlış yaptığımız şeyi bulduk"

Sergio Perez, bu yılın en istikrarsız isimlerinden birisiydi ve Asya bölümü de kendisi için pek iyi geçmedi.

Fakat Red Bull genel olarak Suzuka'da çok hızlıydı ve Katar'da da öyle olmaları bekleniyor.

Suzuka'da hızlı oldukları göz önüne alındığında Katar'da hızlı olmaları gerekip gerekmediği sorusuna Perez, "Evet, sanırım öyle."

"Yüksek hızda durumun benzer olacağını olacağını düşünüyorum. Açıkçası, pist koşulları çok farklı olacak ve ilk seansın ardından doğrudan sıralama turlarına gireceğimiz için bizi ilginç bir hafta sonu bekliyor.

"Muhtemelen ilk seansta, kum nedeniyle üç saniye daha yavaş bir pist bulacağız. Dolayısıyla ilginç bir hafta sonu olacak. Sıralama turları da gece yapılacak. Genel olarak çok ilginç bir hafta sonu bekliyorum."

"Asya bölümü benim için hiç de iyi geçmedi. Fakat sanırım Suzuka'da neyin yanlış gittiğini çok iyi öğrendik."

"Bu yüzden bu hafta sonu çok daha iyi bir konumda olmayı bekliyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Temel olarak araç ayarlarında izlediğimiz yönle alakalı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bazı şeyleri olması gerekenden fazla yaptık ve şimdi geriye dönüp baktığımızda nerede yanlış yaptığımızı anlıyoruz."

"Umarım burada çok daha kolay bir hafta sonu geçirebiliriz."

Red Bull takımlar şampiyonluğunu çoktan elde ettiği için takım üzerindeki baskı kısmen kalktı.

Bunun nasıl bir his olduğu sorusuna Perez, "Herhangi bir fark yaratmıyor."

"Takımdaki bu ivmeyi devam ettirmek harika. Bence takım olarak bunu başarmak inanılmaz bir şey! Geçen yıl bunu başarmanın daha zor olduğunu söyleyebilirim çünkü kesinlikle Ferrari bizden daha hızlı bir araca sahipti, en azından sezonun yarısından fazlasında öyleydi. Yine de şampiyon olmayı başardık."

"Bunu bu şekilde, daha baskın bir araçla elde etmemiz elbette çok farklı. Fakat günün sonunda ikisi de aynı kapıya çıkıyor." cevabını verdi.