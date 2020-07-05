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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Perez: "Yanlış strateji yüzünden podyumdan olduk"

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Perez: "Yanlış strateji yüzünden podyumdan olduk"
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 19:35

Sergio Perez, Avusturya'da kaçan podyumdan ötürü yanlış yarış stratejisini suçladı.

Meksikalı pilot, son birkaç turda podyuma çıkacak gibi görünüyordu ancak damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

71 turluk yarışta orta grubun önünde yer alan ve Red Bull, McLaren ve Ferrari pilotlarıyla çekişen Perez, güvenlik aracı piste girdiğinde pite gelmek yerine pistte kalmayı tercih etti.

Son bölümde Leclerc, Norris ve Sainz'ın tamamı Perez'i geçmeyi başardı. Ayrıca pit yolunda hız limitini aştığı için de kendisine zaman cezası verildi. Sonuç olarak da altıncı oldu.

Spielberg pistinde medya alanında Perez, "Harika bir yarış çıkardık ve harika bir adım attık."

"Sanırım yanılmışız ve son bölümde pite girmeliydik. Sonunda etrafımızdaki herkes pite girdi ve bu, onların önümüze geçmesine yardımcı oldu. Şimdi yanıldığımızı söylemek kolay, ama yarışta doğru kararı vermiş gibiydik. Ama bu strateji yüzünden podyumu kaçırdık."

"Analiz etmek zorundayız, ama olumlu olan şey aracımızın rekabetçi olması."

“Lando ile olan olaya gelirsek, çok geç frenlemeye çalıştı, sonunda kendini içeri attı ve sadece viraja girerken onun orada olduğunu fark ettim."

"Şimdi bir sonraki (yarış) için çalışmalıyız." dedi.

Perez aracın performansından memnun olduğunu yineledi.

“Bugün çok fazla savaşmak zorunda kaldım, ama araç hızlıydı. Altıncı sıra iyi bir başlangıç ​​olmasına rağmen daha yüksek bitirme şansımız vardı. Yani güvenlik aracı periyotları bizim için pek de iyi değildi."

"Son birkaç turda, daha yeni lastiklere sahip olan sürücülere karşı savunmak kolay değildi. Bu hafta sonu çok hızlıydı, araç hakkında çok şey öğrendik. Gerçekten rekabetçi olması önemli. Bu yüzden önümüzdeki hafta yine iyi bir sonuç almaya çalışacağız."

Yarış dışı kalan Lance Stroll ise motor sorunu yaşadığını belirtti.

Stroll, "İyi başladım ama güç kaybı ortaya çıktı. Ayarları değiştirerek bunu düzeltmeye çalıştık. Fakat sonunda yarışı bırakmaktan başka çarem yoktu. Sorunla ilgileneceğiz önümüzdeki hafta daha da güçlü olacağız. Ama evet, bugün pek çok puan kazanabilirdik." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Kemal Şengül

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