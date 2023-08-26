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Perez: "Yanlış strateji yüzünden geride kaldık"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında geride kalmasına neden olan şeyin yanlış strateji seçimi olduğu görüşünde.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, sıralama turlarının son anlarında üçüncü sıraya kadar çıksa da, en hızlı turların tamamlanmasıyla yedinci sıraya geriledi.

Perez, rakiplerinden farklı bir strateji izlediği son bölümde, strateji hatası yaptıklarını ve bundan ötürü geride kaldıklarını düşünüyor.

Meksikalı pilot, yarışta yükselmelerinin kolay olmayacağını kabul ediyor ancak elinden gelenin en iyisini yapacağını ekliyor.

Perez şöyle konuştu: "Son bölümde garajda epey bekledik."

"O sırada güneş vardı ama pistin ne ölçüde kadar kuruduğunu bilmek oldukça zordu."

"Dışarı çıktığımızda, çift ısınma turu ve iki zaman turu denemesi yapmaya çalışarak muhtemelen yanlış strateji izledik."

"Bunu yaparak lastiği çok fazla zorladık. Fakat  her zaman hangi stratejinin daha iyi olduğunu bir seans bitince söyleyebilirsiniz."

"Sonuç olarak yedinci sıradayız. Yarın için ana hedefimiz güçlü bir başlangıç yapmak ve yükselmek olacak."

"Elbette bunun kolay olmayacağını biliyorum. Yarın etrafımızda bu kadar hızlı araçlarla savaşmak ve onları geçmek epey zor olacak."

"Fakat bunu başarabileceğimize eminim."

Albon sorulduğunda Perez, "Burada çok güçlü görünüyorlar. Alex harika bir hafta sonu geçiriyor, gerçekten iyi sürüyor. Çok güçlü bir düzlük hızları var. Ne yapabileceğimizi görmek ilginç olacak." dedi.

 

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