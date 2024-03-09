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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz"

Sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan'da da podyumun ikinci basamağında yer alan Perez, sonuçtan memnun olduğunu ve yakaladıkları ivmeyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Burak Yasul
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Steven Tee / Motorsport Images

Suudi Arabistan'daki yarışa 3. sıradan başladıktan sonra kısa Leclerc'i kısa bir süre içerisinde geçen Perez podyumun ikinci basamağını 5 saniye zaman cezası almasına rağmen bırakmadı.

Suudi Arabistan GP sonrası podyuma çıkmadan önce konuşan Perez, "Kesinlikle iyi bir ilerleme kaydettik."

"Sadece yine ön sıradan başlayamamamızın utanç verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü harika bir başlangıç yaptık. Ne yazık ki, Charles gerçekten farklı iyi tuttu. Güzel bir mücadeleydi." dedi.

Güvenlik aracı periyodu sonrası sert lastikleri takan Perez bu lastiklerle sorun yaşadığını söyledi.

Perez, "Daha sonra güvenlik aracının çok erken gelmesiyle oldukça riskli bir yarış oldu, sert lastiklerle çok uzun bir stint oldu."

"Zaman zaman zordu, özellikle de başlangıçta. Lastikleri ısıtamadık, çok fazla kayıyorduk ve Lewis ve Lando'yu geçmemiz uzun zaman aldı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bahreyn'e göre farklı bir pist yapısına sahip olan Suudi Arabistan'da da bir adım ileri gittiklerini söyleyen Perez, takım olarak yakaladıkları bu ivmeyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi. 

Perez, "Ama genel olarak takım için harika bir gündü. Bahreyn'den çok farklı bir pist ve güçlü kalmaya devam ediyoruz, bu yüzden bu ivmeyi devam ettirmeliyiz."

"Bence Bahreyn'den bir adım ileriye gittik, düne göre iyi gelişmeler kaydettik. Bu yüzden hâlâ toparlamamız gereken bazı noktalar var ve zamanımız gelecek."

Güvenlik aracı periyodu altında yaptığı pit sonrası Alonso'nun önüne tehlikeli çıktığı için 5 saniye zaman cezası için Perez, "O cezayı almamız utanç vericiydi."

"Neyse ki yarışımıza zarar vermedi ama bu senaryoda Max'e oldukça yakındım ve herkes aynı anda geliyordu, sadece yeterince geniş bir pit şeridimiz yoktu." dedi.

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