Perez, virüsü özel şefinden kapmış olabilir

Perez, geride kalan ilk 5 yarışın ardından COVID-19 testi pozitif çıkan ilk ve tek Formula 1 pilotu oldu. Bu yüzden Perez, Britanya'daki iki yarışa katılamadı.

Perez bu hafta sonu piste döndü ve testinin negatif çıkmasının ardından takımla çalışmaya yeniden başladı.

Doğal olarak Perez'in nasıl virüs kaptığı ile ilgili sorular soruldu. Perez, Macaristan GP ile Britanya GP arasında hastanede yatan annesini ziyaret etmek için Meksika'ya gitmişti. Perez'in bu süreçte virüs kapmış olabileceği iddia edildi ancak Szafnauer'e göre Perez, restoranda yemek yememek için özel olarak tuttuğu aşçısından virüsü kaptı.

Szafnauer, "Virüsü tutmuş olduğu özel şeflerden birisinden kaptığını düşünüyoruz. Dürüst olmamız gerekirse, bu hepimizin başına gelebilir. Özel olarak alması gereken tüm önlemleri aldı. Ailesiyle kaldı ve yemek için dışarıya çıkmadı."

"Avrupa'ya döndüğünde, restoranlara gitmemek için özel bir aşçı tuttu. Virüsü ondan kaptığını düşünüyoruz." dedi.

Perez, perşembe günkü basın toplantısında Meksika'da bir sponsor etkinliğine katıldığı ve orada taraftarlarla olan etkileşimi sonucu virüsü kaptığı iddialarına sert çıkmış, bu haberlerin profesyonel olmadığını ve tam olarak saçmalık olduğunu söylemişti.

Perez, "Padoktaki diğer isimlerden farklı bir şey yapmadım. Bunu kaptığım için şanssızdım. Bu konudaki suçlamaları kabul etmiyorum çünkü herkes bunu kapabilir. Ben sadece şanssızdım." dedi.

Perez'in bugün araca dönmesinin ardından Szafnauer, Meksikalı pilotlarını tekrar araçta görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Szafnauer, "Onun virüsü yendiğini görmek gerçekten harika. Testi pozitif çıktığında, virüs doluydu ancak vücudundan onları hızlı bir şekilde atmayı başardı. Bu, fiziki açıdan çok iyi olması sayesinde oldu."

"Umarız araçta bir an önce hızına kavuşur. İlk antrenman seansından bunu başarmış gibiydi." dedi.