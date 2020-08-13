Perez: "Vettel'in Racing Point dedikoduları elbet bir gün bitecek"

Dört kez dünya şampiyonu Vettel'in , 2021 sezonunda Aston Martin olarak isim değiştirecek olan Racing Point ile yarışmak için görüşme yaptığı biliniyor.

Racing Point an itibariyle Perez ve Lance Stroll ile gelecek sene için kontrata sahip ve takım, ikisinin de anlaşmalarının uzun süreli olduğunu pek çok kez dile getirmişti.

Perez daha önce, Vettel'in takıma katılması halinde - Lance Stroll'ün babası Lawrence'ın takımın sahibi olması sebebiyle - takımdan ayrılan kişinin kendisi olacağını söylemişti ve kendisinin müsaitliği konusunda diğer F1 takımlarının kendisi ile iletişimi geçtiğini de söylemişti.

İspanya Grand Prix'si öncesindeki Perşembe gününde konuşan Perez, Racing Point ile olan geleceği hakkında kendine güvendiğini, Vettel dedikodularının biteceğine inandığını söyledi.

"Sebastian ile olan dedikodulara bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum." diyen Perez ekledi: "Takımdan duyduğum şey ise hepimizin devam etmek istediğiydi. Bu yüzden benim inancıma göre bu dedikodular zamanla zayıflayacak ve etkisini kaybedecek."

2021'de başka bir takım ile yarışmak için konuşup konuşmadığı sorusuna Perez, herhangi bir şey olmadığını kabul etti.

"Hayır, pek de değil, hele takım ile içerisinde olduğum durum gayet güvende olunca." diyen Perez ekledi: "Benim aldığım his bu yöndeydi. Hepimiz bu paketin içerisinde tamamıyla bulunmaktayız ve bu şekilde de devam etmek istiyoruz."

Britanya Grand Prix'si sonrasında Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer'in Ferrari aracına Vettel'in de bindiği görüldükten sonra, olan transfer dedikodularının ciddiyeti arttı.

Aynı yarış hafta sonunda Vettel'in, Lawrence Stroll ile dirsek selamlaşması yaptığı da görülmüştü.

Ancak Perez, her iki örnekte birden anlam çıkarılacak bir şey olmadığını söyledi.

"Bence Otmar, bir Ferrari sahibi olmaktan dolayı çok gururlu!" diyen Perez ekledi: "Bunun hakkında ne düşünüyorum? Hiçbir şey. Bence herkes ne yapacağı konusunda her türlü özgürlüğe sahip, özellikle yarış hayatının dışında."

"Lawrence ile olan selamlaşma hakkında da çok fazla bir şey diyemem. Bir anlam çıkarmıyorum."