Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"

Racing Point'te Sergio Perez'in üç yıllık anlaşması bulunuyor ve bu anlaşma kapsamında en azından 2022 sonuna kadar takımda kalması gerekiyor.

Ancak Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılması ve Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll'ün Alman pilotu takıma getirmek istemesi, Meksikalı pilotun takımdan gönderileceği yönündeki söylentilerinin çıkmasına yol açtı.

Vettel ile Racing Point'in, resmi sözleşmeyi yakın zamanda imzalayacağı hatta imzaladığı bile söyleniyor. Ancak bazı kaynaklar da aksini iddia ediyor.

SpeedWeek, Perez'in milyarder Carlos Slim ile bağlantılı olan sponsorlarının, Racing Point'le görüşmeler yaptığını ve Meksikalı sürücünün 2021'de takımda kalması için mali desteklerini artırmayı teklif ettiklerini iddia etti.

Racing Point/Aston Martin, Perez'in gidişiyle zaten sponsor anlamında ciddi bir kayıp yaşayacak ve ayrıca Perez'in sözleşmesini feshetmek için de para ödemek zorunda kalacak.

Ek olarak Vettel'i ikna edebilmek için yaklaşık 15 milyon dolarlık bir yıllık ücret de ödemeleri gerekiyor olabilir.

Bu iddialara paralel olarak Perez, Sky Sport ile olan son röportajında, gelecek yıl takımda kalacağından neredeyse emin olduğunu belirtti.

Perez, "Şu anda her şey takımla devam edeceğimi gösteriyor. Takımdan aldığım geri bildirimler, devam edeceğimiz yönünde. Kendime güveniyorum ve bu söylentilerin ortadan kalkmasının sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyorum." dedi.