Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"

paylaşım
yorumlar
Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"
Ekleyen:
, Editör

Sergio Perez, takımda kalacağı konusunda umutlu konuşurken, söylentilere göre sponsorları da Meksikalı pilotun takımda kalması için çaba gösteriyor.

Racing Point'te Sergio Perez'in üç yıllık anlaşması bulunuyor ve bu anlaşma kapsamında en azından 2022 sonuna kadar takımda kalması gerekiyor.

Ancak Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılması ve Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll'ün Alman pilotu takıma getirmek istemesi, Meksikalı pilotun takımdan gönderileceği yönündeki söylentilerinin çıkmasına yol açtı.

Vettel ile Racing Point'in, resmi sözleşmeyi yakın zamanda imzalayacağı hatta imzaladığı bile söyleniyor. Ancak bazı kaynaklar da aksini iddia ediyor.

SpeedWeek, Perez'in milyarder Carlos Slim ile bağlantılı olan sponsorlarının, Racing Point'le görüşmeler yaptığını ve Meksikalı sürücünün 2021'de takımda kalması için mali desteklerini artırmayı teklif ettiklerini iddia etti.

Racing Point/Aston Martin, Perez'in gidişiyle zaten sponsor anlamında ciddi bir kayıp yaşayacak ve ayrıca Perez'in sözleşmesini feshetmek için de para ödemek zorunda kalacak. 

Ek olarak Vettel'i ikna edebilmek için yaklaşık 15 milyon dolarlık bir yıllık ücret de ödemeleri gerekiyor olabilir.

Bu iddialara paralel olarak Perez, Sky Sport ile olan son röportajında, gelecek yıl takımda kalacağından neredeyse emin olduğunu belirtti.

Perez, "Şu anda her şey takımla devam edeceğimi gösteriyor. Takımdan aldığım geri bildirimler, devam edeceğimiz yönünde. Kendime güveniyorum ve bu söylentilerin ortadan kalkmasının sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyorum." dedi.

 
Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

Önceki haber

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

Sonraki haber

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!

Formula 1'deki Concorde Anlaşması nedir?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'deki Concorde Anlaşması nedir?

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor

Son Haberler

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

1s
2
Formula 1

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"

13dk
3
Formula 1

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”

3s
4
Formula 1

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"

2s
5
Formula 1

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"

54dk

Son Haberler

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"
F1

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"
F1

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"
F1

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"
F1

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”
F1

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”

Son Videolar

F1 İstanbul Park Pist Rehberi 02:08
Formula 1

F1 İstanbul Park Pist Rehberi

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:07
Formula 1

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.