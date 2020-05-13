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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, başka bir takımla anlaşmaktan ziyade emekliliğe daha yakın"

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Perez: "Vettel, başka bir takımla anlaşmaktan ziyade emekliliğe daha yakın"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Diego Mejia
Çeviren: Efe Kahya, Editör
13 May 2020 13:10

Racing Point pilotu Sergio Perez'e göre Sebastian Vettel, 2021 için başka bir takımla imzalama ihtimalinin, emekli olma ihtimaline göre daha az olduğunu söyledi.

Perez, gelecekte Aston Martin olacak takım ile 2022'ye kadar anlaşmaya sahip ve Salı günü yapılan Ferrari ve Vettel ayrılığından beri hiçbir "aptal sezon" dedikodularına ismi karışmadı. 

Perez, Vettel'in gidişinin pek de sürpriz olmadığını belirtti. 

Motorsport.com'a konuşan Meksikalı pilot şunları söyledi: "İşlerin belki de pek iyi gitmediği hakkında birkaç şey duyduk. İki taraf birden, önceki senelerdeki gibi hislere sahip değillerdi. Bence Leclerc faktörü bunda önemli bir rol oynadı."

"Gelecekteki pilotları net olarak, takım ile beraber olduğu ilk sezonunu çok iyi bir şekilde geçirmiş olan bir genç sürücü oldu ve bununla beraber oluşan farklı sorunları da görebilirsiniz."

"Belki de bu karantina sırasında pek çok şeyin farkına vardı ve görebildiği şeyler ortaya çıktı. Onun, bunu ne kadar isteyeceğine bağlı. Seçeneklerinden birisi belki McLaren olabilir, ancak pek zannetmem."

"Bu sene, onun F1'deki son senesi olabilir. Emekliliğin ona, başka bir takıma gitmesine olduğundan daha yakın olduğunu düşünüyorum, ancak tam anlamıyla bilmiyoruz. Bir taraftar olarak bu yorumları yapıyorum. Onun kafasından neler geçtiğini tamamıyla bilemiyorum."

Yarışların verdiği aranın etkisi hakkında ise Perez şunları söyledi: "F1 tam bir kabarcık gibi, her zaman mücadele ediyoruz, bazen her şeyin orada olduğuna inanıyoruz."

"Ancak etrafınıza baktığınızda ve alışık olmadığımız, ama inanılmaz bir hayatı gördüğümüzde sizi içten içe etkiliyor ve hayat ile ilgili olan pek çok soruyu götürüyor. Mesela emekli olduğunuzda ne olacağı gibi, ama görüyorsunuz ki yarışmak dışında da çok güzel bir hayat var."

Perez, eğer işler beklenildiği gibi giderse ve Ferrari koltuğu, beklenildiği üzere Sainz veya Daniel Ricciardo'ya giderse, iki pilota birden çok ilgi çekici bir fırsat doğacağını ve ikisinin de Maranello merkezli takım için çok iyi seçenekler olduğunu söyledi.

"Eninde sonunda, bazen bir sürücünün neden uyumlu ve diğerinin uyumsuz olduğunu görüyorsunuz. Tamamen onların isteklerine, takımda ne aradıklarına bağlı."

"Yakın zamanda bunun kim olacağını göreceğiz. Her ikisi de takım için çok iyi seçenekler. Carlos, McLaren ile çok iyi bir sezon geçirdi ve eninde sonunda F1 tamamen gelen fırsatlar ile alakalı, bu an ile ilgili hatırlanması gereken şey bu. Onun çok şansı var ve bunu da hak ediyor." 

"Bence o çok profesyonel bir pilot, mükemmel bir sürücü. Çok çalışkan, yarışları iyi bir şekilde anlıyor, kendi fırsatlarını yaratmayı biliyor ve bu yüzden Leclerc'in yanındaki koltuk için düşünülmesi çok hakettiği bir fırsat. Daha çok genç, önü gayet açık."

Ferrari'ye gitme konusunda verilecek kararın "çok kolay" olup olmadığı sorusuna Perez şu yanıtı verdi: "Tüm sürücüler için değil. Ancak Ferrari için yarışmak çok kendine özgü bir fırsat, çok zengin bir geçmişe sahipler."

"Takım yakın zamanda çok değişti, Leclerc gibi genç sürücülere eskiden pek şans vermezlerdi ve şu an veriyorlar."

"Belki de sürücüleri arasında biraz rekabet istiyorlar, bunu bilmek zor. Kontratın uzunluğu gibi pek çok şey açıklandığında göreceğiz, ancak bunu kenara koyarsak bu, bir anda ortaya çıkan ve önemli olan bir koltuk oldu."

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Seri Formula 1
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Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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