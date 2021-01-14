Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

paylaşım
yorumlar
Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
Ekleyen:
, Editör

Sergio Perez, Sebastian Vettel'in Aston Martin'de "saf yarışçılardan oluşan bir ekibe" katıldığını ve onlar için yarışırken büyük keyif alacağını söyledi.

Sergio Perez, 2014'ten bu yana Force India/Racing Point ile mücadele ediyordu ve İngiliz ekibin Sebastian Vettel'le yarışma kararı sonrası takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Meksikalı pilot, takımla henüz ilk yılında podyuma çıkmayı başardı ve ayrıca 2020 Sakhir GP'de kariyerinin ilk zaferini aldı.

İngiliz ekip yeni sezonda Aston Martin adını taşıyacak ve düzenli olarak podyum savaşında olabilmeyi umut ediyor.

Perez, takımla geçirdiği yedi yılın ardından Aston Martin'in "saf yarışçılardan" oluşan "eğlenceli" bir ekip olduğunu söyledi ve Alman pilotun takım adına yarışmaktan büyük keyif alacağını da ekledi.

Perez, "Seb'in Aston Martin'e geçerek kesinlikle harika bir karar aldığını düşünüyorum."

“Saf yarışçılardan oluşan bir takıma, kesinlikle iyi vakit geçireceği bir ekibe gidiyor. Bundan büyü keyif alacak alacak ve en önemlisi iyi vakit geçirecek.."

"Ayrıca ekibin gelecek yıl en güçlülerinden biri olacağından hiçbir şüphem yok. Kesinlikle harika bir araca sahip olacak." dedi.

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, kariyeri boyunca 53 yarış kazanan Vettel'in Perez'in yerini doldurmasının çok zor olduğunu belirtmişti.

Sakhir GP sonrası konuşan Brawn, "Checo aracı harika şekilde sürdü. Hepimiz gelecek yıl onu F1'de görmek istiyoruz. Eğer direksiyona geçemezse trajik olur. Takım, çok iyi sürdüğü dönemde onu kaybediyor ve aldıkları kararın doğruluğunu düşünüyor olmalılar. Sebastian Vettel eminim, şu anda biraz dipte olduğu için daha güçlü şekilde geri dönecek, ancak Checo garantili bir anlaşma. Yani durumun nasıl geliştiğini görmek ilginç olacak. Bir bakıma Seb, dünya şampiyonluğu yaşamış olsa bile ortada doldurması gereken oldukça büyük bir boşluk var." demişti.

Perez'e bu yorumlar soruldu ve Meksikalı pilot, “Bu yorumları gördüm ve ‘dört kez dünya şampiyonu birinin henüz yeni bir yarış kazanmış birinin yerini doldurması zor olmasa gerek' diye düşündüm. Ancak bir şekilde bu, Formula 1’in özeti. Şampiyonluklar ve galibiyetler bir anlam ifade etmiyor çünkü her şey kariyerinizde kullandığınız araçlara bağlı.” dedi.

Perez yeni sezonda Red Bull Racing ile mücadele edecek.

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor

Önceki haber

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor

Sonraki haber

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"

Son Haberler

2021 yılında araç minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında araç minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor

Russell: "2020'deki en kötü yarışım Imola değil, Mugello oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "2020'deki en kötü yarışım Imola değil, Mugello oldu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

11s
2
Formula 1

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

4s
3
Formula 1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

10s
4
Formula 1

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

50 dk
5
Formula 1

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

4s

Son Haberler

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
F1

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
F1

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor
F1

Alfa Romeo, Giovinazzi'yi takım liderliği için "geliştirmek" istiyor

Russell: "2020'deki en kötü yarışım Imola değil, Mugello oldu"
F1

Russell: "2020'deki en kötü yarışım Imola değil, Mugello oldu"

Wolff: "F1'in zirvesinde kalmak zorlu bir mücadele olacak"
F1

Wolff: "F1'in zirvesinde kalmak zorlu bir mücadele olacak"

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.