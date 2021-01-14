Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Sergio Perez, 2014'ten bu yana Force India/Racing Point ile mücadele ediyordu ve İngiliz ekibin Sebastian Vettel'le yarışma kararı sonrası takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Meksikalı pilot, takımla henüz ilk yılında podyuma çıkmayı başardı ve ayrıca 2020 Sakhir GP'de kariyerinin ilk zaferini aldı.

İngiliz ekip yeni sezonda Aston Martin adını taşıyacak ve düzenli olarak podyum savaşında olabilmeyi umut ediyor.

Perez, takımla geçirdiği yedi yılın ardından Aston Martin'in "saf yarışçılardan" oluşan "eğlenceli" bir ekip olduğunu söyledi ve Alman pilotun takım adına yarışmaktan büyük keyif alacağını da ekledi.

Perez, "Seb'in Aston Martin'e geçerek kesinlikle harika bir karar aldığını düşünüyorum."

“Saf yarışçılardan oluşan bir takıma, kesinlikle iyi vakit geçireceği bir ekibe gidiyor. Bundan büyü keyif alacak alacak ve en önemlisi iyi vakit geçirecek.."

"Ayrıca ekibin gelecek yıl en güçlülerinden biri olacağından hiçbir şüphem yok. Kesinlikle harika bir araca sahip olacak." dedi.

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, kariyeri boyunca 53 yarış kazanan Vettel'in Perez'in yerini doldurmasının çok zor olduğunu belirtmişti.

Sakhir GP sonrası konuşan Brawn, "Checo aracı harika şekilde sürdü. Hepimiz gelecek yıl onu F1'de görmek istiyoruz. Eğer direksiyona geçemezse trajik olur. Takım, çok iyi sürdüğü dönemde onu kaybediyor ve aldıkları kararın doğruluğunu düşünüyor olmalılar. Sebastian Vettel eminim, şu anda biraz dipte olduğu için daha güçlü şekilde geri dönecek, ancak Checo garantili bir anlaşma. Yani durumun nasıl geliştiğini görmek ilginç olacak. Bir bakıma Seb, dünya şampiyonluğu yaşamış olsa bile ortada doldurması gereken oldukça büyük bir boşluk var." demişti.

Perez'e bu yorumlar soruldu ve Meksikalı pilot, “Bu yorumları gördüm ve ‘dört kez dünya şampiyonu birinin henüz yeni bir yarış kazanmış birinin yerini doldurması zor olmasa gerek' diye düşündüm. Ancak bir şekilde bu, Formula 1’in özeti. Şampiyonluklar ve galibiyetler bir anlam ifade etmiyor çünkü her şey kariyerinizde kullandığınız araçlara bağlı.” dedi.

Perez yeni sezonda Red Bull Racing ile mücadele edecek.