Perez: "Vertappen, Red Bull'a geçişime engel olur emin değilim"

Sergio Perez, özellikle Racing Point/Force India'ya geçtiğinden bu yana orta grubun en istikrarlı isimlerinden bir tanesi oldu.

Ancak Meksikalı pilot, özellikle Esteban Ocon'la yarıştığı dönemde sık sık Fransız pilotla sorunlar yaşadı.

Nico Hulkenberg ve Lance Stroll gibi takım arkadaşlarıyla iyi bir ilişkiye sahip olan Perez'in kontratı yıl sonunda feshedilecek ve boşa çıkacak.

Henüz 30 yaşında olan Perez'in adı Red Bull'la anılsa da, Max Verstappen'in Meksikalı sürücüyü takımda istemediği konuşuluyor.

Perez, dün yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Doğrusu bilmiyorum."

"Takıma gelmeme karşı mıdır bilmiyorum. Ama sonunda Max veya başka bir sürücü, yanında onu zorlayabilecek bir takım arkadaşı olsun isterler."

"Bu isim neden ben olmayayım ki? Yani bunu anlamıyorum."

Perez, sözleşmesinin, kontratındaki bir madde sayesinde feshedildiğini söyledi.

"Racing Point ile ilgili olan şey, sözleşmede bir madde olmasıydı. Üç yıllık bir sözleşmeydi, ancak sözleşmede her iki tarafın da kullanabileceği bir madde vardı ve bunu kullandılar."