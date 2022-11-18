Perez, Verstappen'le ilgili yorumları nedeniyle "pişman"

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Verstappen, geçen haftaki Brezilya GP'nin son bölümünde beşincilik için Fernando Alonso'yu zorlamış fakat geçemeyince Red Bull tarafından yerini Sergio Perez'e vermesi istenmişti.

Bu pozisyon, Perez'in şampiyonada Charles Leclerc'in önünde ikinci olabilmesi adına fazladan birkaç puan almasına yardımcı olabilirdi. Ancak Verstappen belirli gerekçesi olduğunu söyleyerek buna uymayı reddetti. Perez ise Verstappen'in bu hamleyle "gerçekte kim olduğunu gösterdiğini" dile getirdi.

Perşembe günü Abu Dhabi'de kendisine daha önceki yorumları sorulan Perez, fazla ileri gittiğini kabul etti.

Perez, "Açıkçası F1 çok duygusal bir spor."

"Kendinizi anlık olarak canlı yayında ifade edebileceğiniz başka bir spor daha yok. Bu sadece F1'de oluyor. Bu yüzden söylenen pek çok şeyin altında çok fazla duygu var."

"Açıkçası yarıştan sonra söylediğim pek çok şeyden pişmanım. Çünkü Max ile daha önce sahip olduğumuz ilişkiye geri döndük ve ikimiz de buradayız, herkes ileriye doğru gitmeye hazır." dedi.

Perez, takım içerisindeki iletişim eksikliğinin, kendilerini mevcut duruma soktuğunu düşünüyor.

"Yani orada herkes çok zor bir duruma düştü, Max, takım, ben..."

"Bence durumu daha iyi idare edebilirdik. Açıkçası bundan ders çıkaracağız ve gelecekte bazı şeyleri farklı şekilde yapacağız."

"Olması gereken de bu, padoktaki her takım bir şeyler öğreniyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool