Verstappen: "Perez'in çok hızlı olduğunu her zaman biliyordum"
Max Verstappen, Sergio Perez'in Red Bull'da iyi olmasına şaşırmadığını çünkü onun hızlı bir pilot olduğunu bildiğini söyled
Son yıllarda, Red Bull'da Verstappen'in yanındaki koltuğa birkaç farklı sürücü oturdu. Daniel Ricciardo'nun 2018'in sonunda ayrılmasının ardından, takımda kısa süreliğine Pierre Gasly ve Alex Albon yer aldı ancak Verstappen'in temposuna yetişmekte zorlandılar.
2021 sezonunda takıma Perez katıldı ve bu sezon, Meksikalı pilotun sözleşmesi 2024'ün sonuna kadar uzatıldı.
Verstappen, pist dışında Perez ile dostane bir ilişkiye sahip ve her iki sürücü de, pistteki performansları açısından Red Bull'un takımlar şampiyonasında liderliğini korumasına yardımcı oluyor.
Perez'de, eski takım arkadaşlarında görmediği hangi özelliğin olduğu sorulan Verstappen, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Her sürücü elbette farklı ama takım için önemli olan şey iki aracın da iyi puanlar alması ve şu anda bunu yapıyoruz."
"Bu yüzden Checo ile başka bir sözleşme imzalama kararı oldukça basitti. Onunla çalışmak oldukça keyifli, pistte ve pist dışında iyi vakit geçiriyoruz."
"Bu da takım için çok önemli, hararetli anlar yok. Elbette hepimiz yarışı kazanmaya çalışıyoruz ama günün sonunda takım olarak da kazanmaya çalışıyoruz."
"Bence bunu oldukça iyi yaptık. Kalma nedenlerinden biri de bu."
Perez, 2011'den bu yana F1'de yer alıyor. Verstappen, bu yüzden Perez'in Red Bull'da iyi performans göstermesine şaşırmamış.
Hollandalı, "Her zaman çok hızlı olduğunu biliyordum. Bu yüzden benim için şok edici veya şaşırtıcı bir şey olmadı. Ne yapabildiğini biliyordum." dedi.
Fakat Verstappen, Perez'in tecrübesini öğrenecek bir şey olarak kullanmadı ve kendi metotlarıyla yarışmayı tercih etti.
2021 dünya şampiyonu, "Red Bull'daki ikinci yılımdan beri kendi yöntemlerimle çalışıyorum."
"Elbette takımın nasıl çalıştığını ve kendimi daha fazla anladım, daha fazla tecrübe kazandım. Son birkaç yıldır durum bu."
"Kendi hislerim ve deneyimimden yola çıkıyorum ve bunu tabii ki mühendislerimle birlikte yapıyorum." dedi.
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