Perez: "Verstappen'in şampiyonluğu sadece bir zaman meselesi"
Red Bull pilotu Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'in şampiyon olacağından şüphe duymuyor.
2022 Formula 1 sezonunun bitimine altı yarış kala Sergio Perez'in matematiksel anlamda şampiyonluk şansı devam ediyor.
Fakat hemen hemen tüm grid, Max Verstappen'in Japonya veya Amerika'da şampiyonluğunu ilan edeceği görüşünde.
Perşembe günü Singapur'da düzenlenen FIA basın toplantısında konuşan Sergio Perez de takım arkadaşının şampiyon olacağından şüphe duymadığını, bunun sadece bir "zaman meselesi" olduğunu söyledi.
Perez "Şampiyonadaki durum benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor."
"Bence Max'in şampiyon olması sadece bir zaman meselesi. Bu yüzden kendi görevlerime konsantre olmak ve kalan altı yarışta mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek istiyorum." dedi.
Takımın Singapur'daki şansı hakkında da konuşan Perez, "Fiziksel olarak sezonun en zor yarışı olmasa da karmaşık yarışlarından birine hazırlanıyoruz."
"Pistte çok sayıda viraj var, bu yüzden duvarlardan uzak durmak önemli."
"Monza'da çok sıkı bir mücadele vardı ve Ferrari sürücülerinin burada çok hızlı olmasını bekliyorum."
"Tüm cadde pistlerinde güçlü oldular, bu yüzden Singapur'da da benzer olmalarını bekliyorum."
"Ayrıca Mercedes'i unutamayız - son birkaç yarışta sürekli olarak ilk çizgide mücadele ettiler."
"Mercedes söz konusu olduğunda iki durum var: Ya çok güçlüler ya da biraz gerideler. Eğer bu hafta sonu güçlü olurlarsa, bizimle mücadele edebilirler." dedi.
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