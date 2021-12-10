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Perez: "Verstappen'in şampiyon olması için pek çok şey yapabiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Max Verstappen'in Abu Dhabi'de mutlu sona ulaşabileceğini düşünüyor.

Perez: "Verstappen'in şampiyon olması için pek çok şey yapabiliriz"

Red Bull takımlar şampiyonasında Mercedes'in 28 puan gerisinde ikinci yer alırken, pilotlar şampiyonasında Red Bull pilotu Max Verstappen son yarışa Lewis Hamilton'la eşit puanda gidiyor.

Perez, hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında mutlu sona ulaşabileceklerini ve bunun için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Perez şöyle dedi: '"Red Bull'daki  herkes sezonun son yarışını sabırsızlıkla bekliyor. Takımlar şampiyonasında, kovalayan rolündeyiz, aradaki fark büyük ama yine de kazanma şansımız devam ediyor çünkü bizim sporumuzda her şey olabilir."

"Pilotlar şampiyonasında ise Max'in Lewis ile eşit sayıda puanı var ve bir takım olarak Max'in şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak için yapabileceğimiz çok şey var."

"Bu yıl pistte yapılan değişikliklerin bize mi yoksa Mercedes'e mi daha uygun olduğunu söylemek zor. Geçen sene Abu Dhabi'de hızlıydık ama bu sefer nasıl olacağını göreceğiz. Yeni pist düzeni sayesinde yarışın daha ilginç hale geleceğini düşünüyorum, en azından teoride öyle görünüyor."

Sezon boyunca elde ettiği sonuçları da yorumlayan Perez, "Sezon boyunca bazı mükemmel sonuçlar elde ettim, ancak duraklama dönemleri de oldu."

"Takıma olan adaptasyonum beklediğimden uzun sürdü. Öte yandan, diğerlerinden farklı şekilde tamamen farklı bir takıma geldim."

"Yeni bir araca alışmam biraz zaman aldı ama şimdi kendimi evimde hissediyorum ve 2022'deki ilk yarıştan itibaren savaşmaya hazırım."

"Umarım bu sezonu yüksek bir sonuçla kapatabiliriz." dedi.

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