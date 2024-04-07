Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"
Sergio Perez, Japonya GP'si ilk turunda çıkan kırmızı bayrakların ardından yeniden startta takım arkadaşının gerisinde kalmanın 'bedelini ödediğini' söyledi.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Japonya Grand Prix'sinin ilk turunda Williams pilotu Alex Albon ve RB pilotu Daniel Ricciardo bir temas yaşadı.
Her iki aracın da bariyerlere girmesinin ardından kırmızı bayrak çıktı ve yaklaşık yarım saat bu prosedür devam etti.
Kırmızı bayrakların ardından durarak start verildi ve yarış, kalan 18 pilotla yeniden başladı.
Startta Perez, takım arkadaşına atak yapamadı Son Dünya Şampiyonu Max Verstappen pole pozisyonundaki yerini korudu.
Yarışın sonunda Red Bull pilotları, grid pozisyonlarını koruyarak yarışı podyumun ilk iki basamağında noktaladılar.
Perez, "Takım için iyi bir hafta sonuydu."
"Kırmızı bayraktan sonraki yeniden start için bu kadar uzun süre boyunca odaklanmış bir şekilde kalabilmek oldukça zordur. Ben bunu başardım ve ikinci startım daha iyiydi; yine de Max'i geçmek için yeterli değildi."
"Sanırım bunun bedelini ödedim çünkü ilk bölümde dengem biraz bozuldu. Sonrasında pite girmek zorunda kaldık ve Lando [Norris] erken pitle önüme geçti. Orta stintte oldukça fazla zorlamak zorunda kaldım."
"Ancak sonrasında çok daha rahattım, hızım geri geldi. Ama sanırım ilk stintte dengeyi biraz bozdum."
"İyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Hatırlarsanız geçen yıl burada muhtemelen en kötü hafta sonumu geçirmiştim."
"Bence bunun gibi yüksek ve orta hızlı virajların çok olduğu yerlerde güçlü olursak, başka her yerde güçlü olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
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