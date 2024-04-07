Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"

Sergio Perez, Japonya GP'si ilk turunda çıkan kırmızı bayrakların ardından yeniden startta takım arkadaşının gerisinde kalmanın 'bedelini ödediğini' söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon

Sam Bloxham / Motorsport Images

Japonya Grand Prix'sinin ilk turunda Williams pilotu Alex Albon ve RB pilotu Daniel Ricciardo bir temas yaşadı. 

Her iki aracın da bariyerlere girmesinin ardından kırmızı bayrak çıktı ve yaklaşık yarım saat bu prosedür devam etti. 

Kırmızı bayrakların ardından durarak start verildi ve yarış, kalan 18 pilotla yeniden başladı. 

Startta Perez, takım arkadaşına atak yapamadı Son Dünya Şampiyonu Max Verstappen pole pozisyonundaki yerini korudu.

Yarışın sonunda Red Bull pilotları, grid pozisyonlarını koruyarak yarışı podyumun ilk iki basamağında noktaladılar.

Perez, "Takım için iyi bir hafta sonuydu."

"Kırmızı bayraktan sonraki yeniden start için bu kadar uzun süre boyunca odaklanmış bir şekilde kalabilmek oldukça zordur. Ben bunu başardım ve ikinci startım daha iyiydi; yine de Max'i geçmek için yeterli değildi."

"Sanırım bunun bedelini ödedim çünkü ilk bölümde dengem biraz bozuldu. Sonrasında pite girmek zorunda kaldık ve Lando [Norris] erken pitle önüme geçti. Orta stintte oldukça fazla zorlamak zorunda kaldım." 

"Ancak sonrasında çok daha rahattım, hızım geri geldi. Ama sanırım ilk stintte dengeyi biraz bozdum."

"İyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Hatırlarsanız geçen yıl burada muhtemelen en kötü hafta sonumu geçirmiştim."

"Bence bunun gibi yüksek ve orta hızlı virajların çok olduğu yerlerde güçlü olursak, başka her yerde güçlü olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Podyumda ilk sıraya dönen Verstappen: "Bundan daha iyisi olamazdı!"
Sonraki haber Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Piastri: "Henüz Ferrari seviyesinde olmadığımız açık"

Piastri: "Henüz Ferrari seviyesinde olmadığımız açık"

Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz Ferrari seviyesinde olmadığımız açık"
Alonso: "Geçen yıldan beri bu kadar kusursuz bir hafta sonu geçirmemiştim"

Alonso: "Geçen yıldan beri bu kadar kusursuz bir hafta sonu geçirmemiştim"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Geçen yıldan beri bu kadar kusursuz bir hafta sonu geçirmemiştim"
Hamilton: "Sanırım startta Leclerc aracıma hasar verdi"

Hamilton: "Sanırım startta Leclerc aracıma hasar verdi"

Formula 1
Japonya GP
Hamilton: "Sanırım startta Leclerc aracıma hasar verdi"
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Formula 1
Japonya GP
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı
Verstappen: "Red Bull, fren sorununun tekrarlanmaması için gerekli önlemi aldı"

Verstappen: "Red Bull, fren sorununun tekrarlanmaması için gerekli önlemi aldı"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Red Bull, fren sorununun tekrarlanmaması için gerekli önlemi aldı"
Verstappen: "Suzuka'da önceki yarışlar kadar rahat değilim"

Verstappen: "Suzuka'da önceki yarışlar kadar rahat değilim"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Suzuka'da önceki yarışlar kadar rahat değilim"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
F1'in kirli hava sorunu, Japonya GP'de pist üstü pozisyonu önemli kılacak

F1'in kirli hava sorunu, Japonya GP'de pist üstü pozisyonu önemli kılacak

Formula 1
Japonya GP
F1'in kirli hava sorunu, Japonya GP'de pist üstü pozisyonu önemli kılacak
Verstappen: "Çok iyi bir gün geçirdik ama önemli olan yarın"

Verstappen: "Çok iyi bir gün geçirdik ama önemli olan yarın"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Çok iyi bir gün geçirdik ama önemli olan yarın"
Marko: "Newey, her takımın sahip olmak istediği biri"

Marko: "Newey, her takımın sahip olmak istediği biri"

Formula 1
Japonya GP
Marko: "Newey, her takımın sahip olmak istediği biri"

Son Haberler

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

F1 Formula 1
Japonya GP
Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

F1 Formula 1
Japonya GP
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye