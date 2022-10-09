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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Perez: "Verstappen'in dominasyonu, aracın gücüyle bağlantılı değil"

Sergio Perez, ikinci Formula 1 dünya şampiyonluğu için Max Verstappen'i kutladı ve yakaladığı başarıların, araçla ilgili olmadığını söyledi.

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Çeviren:
Ezel Tan
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Perez: "Verstappen'in dominasyonu, aracın gücüyle bağlantılı değil"
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Pazar günü Charles Leclerc ve Sergio Perez, Suzuka'da sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular. Bu sonuçla Max Verstappen'in şampiyonluk kutlaması için ABD Grand Prix'sini beklemesi gerekiyordu ancak yarışta gelişen olaylar sonucu şampiyonluğu Japonya'da elde etmiş oldu.

Bunun nedeni, Leclerc'in Perez'e karşı savunma yaparken son virajda pist dışına çıkması ve hakemlere göre avantaj kazanmasıydı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu nedenle Ferrari sürücüsüne beş saniyelik bir zaman cezası verildi.

Perez basın toplantısında Leclerc ile olan mücadelesiyle ilgili, "Güzel bir mücadeleydi."

"Bugün DRS olmadan geçiş yapmak çok zordu. Charles'ın yarışını ve lastiklerini iyi yönettiğini gördüm."

"İşimi zorlaştırıyordu, bu yüzden onu hataya zorlamanın tek şansım olacağını biliyordum. Aslında yarışın sonunda bir turum daha var sanmıştım. Fakat yarış bitmişti."

"Max'e gelirsek, bence bu sezon inanılmazdı. Ona büyük saygı duyuyorum."

 

"Bunu daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum: Red Bull'un şampiyonluk savaşında -puan tablosunun gösterdiği kadar- baskın bir araca sahip olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Perez, Verstappen ile aralarındaki farkın açılmasını ise şöyle yorumladı: "Sezonun başında ona çok daha yakındım ama sezon ilerledikçe Max araçta daha rahat hissetmeye başladı. Ben de tam tersi şekilde daha fazla zorlandım."

"Max diğerlerine kıyasla farklı bir seviyede sürüyordu, bu yüzden ona çok saygı duyuyorum. Max adına mutluyum, takıma adına da çok mutluyum."

"Şampiyonluğu şimdiden elde etmek büyük bir başarı. Bu kesinlikle takım için özel bir gün." dedi.

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