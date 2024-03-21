Perez: "Verstappen'in ayrılması için hiçbir sebep yok"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Max Verstappen'in takımdan ayrılması için hiçbir sebep görmüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Sam Bagnall / Motorsport Images
Son haftalarda Christian Horner'ın takımdan ayrılabileceği, Helmut Marko'nun görevinden uzaklaştırılacağı ve Max Verstappen'in de Mercedes'e gideceği gibi çok sayıda söylenti var.
Son haberlere göre ise Verstappen'in kontratında bir "Helmut Marko" maddesi var.
Tüm bunların ortasında Sergio Pérez, sözleşmesinde büyük isimlerden birinin ayrılması halinde kendisinin de ayrılabileceğine dair bir madde olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Böyle bir maddem yok."
"Max'in [Verstappen] sözleşmesinde hangi madde var bilmiyorum, bence ona sorsanız daha iyi olur."
"Bildiğim kadarıyla Max'in takımla sözleşmesi var ve kendini tamamen takıma adamış durumda. "
"Geri kalanı hakkında yorum yapmak bana düşmez."
"Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ben kendi kararlarıma, yapmam gerekenlere odaklanıyorum."
"Gerçekleri bilmeden diğer sürücüler hakkında konuşmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Tüm bunların takımın dinamiğini etkileyip etkilemediği sorulduğunda şunları söyledi: "Bence takım çok güçlü bir konumda ve tüm bu uyumun ya da başarının uzun yıllar aldığını düşünüyorum."
"Şu anda herkes birlikte çok iyi çalışıyor."
"Tüm mühendis grubu birbirine çok yakın ve bunu pistte görebilirsiniz."
"Max'in ayrılması takım için bir darbe olur fakat bunun gerçekleşmesi için herhangi bir neden göremiyorum."
Perez, sezona yaptığı başlangıçtan memnun.
"Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. İlk iki yarıştan, özellikle de ilk yarıştan sonra kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum."
"Takım olarak şu anda çok iyi bir yerde olduğumuzu hissediyorum."
"Hafta sonlarında neler olduğunu, yarışlarda nasıl bir yol izlediğimizi, onlara nasıl hazırlandığımızı çok iyi anlıyoruz."
"Sezonun başlangıcından oldukça memnunum ve daha da fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum."
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