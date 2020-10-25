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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"

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Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"
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Sergio Perez, Portekiz GP'nin başında Max Verstappen ile yaşadığı temasta Red Bull pilotuna yeteri kadar yer bıraktığını düşündüğünü, bunu yapmadığı için temas yaşadıklarını söyledi.

Yarışa 5. sıradan başlayan ve lastik kullanımı açısından avantaj yakalamayı hedefleyen Perez, ilk turda Verstappen ile yaşadığı temasın ardından spin atarak geriledi ve erken bir pit stopla en geriye düştü. Hakemler bu olayı incelediler ancak iki pilota da ceza vermediler.

Gerilemesine rağmen Perez çok iyi bir yükseliş gerçekleştirerek yeniden 5. sıraya kadar yükseldi ancak son 2 turda Pierre Gasly ve Carlos Sainz'a geçilerek 7. sırada yarışı tamamladı.

Perez, Gasly ile olan mücadelesindeki savunması nedeniyle yarıştan sonra inceleme altında olacak.

Perez, "İlk tur çok kaotikti. Mercedes'lerin lastikleri ısıtmakta zorlandıklarını bu yüzden fırsat çıkabileceğini görebiliyordum. Hafif çiseliyordu ve bir fırsat vardı. Max'e yeteri kadar boşluk bıraktığımı düşündüm ancak ilk tur çok zordu. Gördünüz, herkes zorlanıyordu. Virajın sonuna doğru temas yaşadık. Henüz tekrarları izlemedim ancak... (İzledikten sonra) O an ben sadece oradan geçiyordum."

"Yarışta Esteban ile güzel bir mücadele vardı. O mücadeleden çok keyif aldım. Harikaydı çünkü o esnada 5. sıraya kadar yükselmiştim ancak yumuşak lastikler konusunda bilgi eksikliği vardı. Daha fazla bilgi toplasaydık, ayarlarla bunu biraz daha düzeltebilirdik. Sol ön lastik çok kötü aşındı." dedi.

 

Perez, yarışlarda gösterdiği performansın gelecek sene görüşmelerinde etkili olabileceğini söyledi.

Perez, "Evet, karar yaklaşıyor ve artık son aşamasındayız. Sırada Imola var, herkes o yarışa odaklanacak. Ancak gelecekte benim için ne olacağını bilmeye yakın olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Perez'in adı Williams ve Red Bull takımlarıyla anılıyor ancak Meksikalı sürücü konuştuğu ya da anlaşmaya yakın olduğu takımın ismini zikretmekten kaçınıyor.

Perez, "Daha önce söylediğim gibi, şu anda bunu söylemenin bir manası yok çünkü bir şey imzalanırsa, bunu duyan ilk insanlar sizler olacaksınız. Şu an görüşmelere dair bir bilgi vermenin bir manası yok çünkü her şeyin arka planda olması her iki taraf için de adil olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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