Perez: "Verstappen'e yardım etmek sorun değil"

Red Bull, bu yıl şampiyonluk savaşında kendilerine yardımcı olabilmesi için, gridin istikrarlı ve tecrübeli isimlerinden olan Sergio Perez'le anlaşmıştı. Meksikalı pilot, yılın ikinci yarısında daha iyi görünse de, genel olarak istikrarsız bir görüntü çizdi.

Meksikalı sürücünün şampiyonluk şansı bulunmuyor ve uzun süredir Verstappen'e destek rolü oynuyor. Fakat yılın kalan iki yarışında bu destek rolünün önemi daha da fazla olacak.

Şu anda Mercedes, takımlar şampiyonasında Red Bull'un 5 puan önünde yer alırken, pilotlar şampiyonasında Max Verstappen'in 8 puanlık üstünlüğü var.

Perez, artık şampiyonluk şansı olmadığı için, tek odak noktasının Verstappen'i mümkün olan her şekilde desteklemek olduğunu biliyor ve bunu yapmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.

Canal Plus'a verdiği demeçte Perez, "Bu, oyunun bir parçası. Şu anda şampiyonluk için savaşan Max ve ona yardım etmekle ilgili hiçbir sorunum yok."

"Bu, herkesin çıkarına olan bir şey ve beni rahatsız etmiyor." dedi.

Verstappen'in önceki takım arkadaşları Alex Albon ve Pierre Gasly, orta koydukları performanslarla, Red Bull'u kendileriyle devam etme konusunda ikna edemezken, Perez kontratını bir yıl daha uzattı.

Perez de Verstappen ile pek sık mücadele edemese bile, şimdiye kadar ortaya koyduğu performanstan memnun.

Perez, "Max gerçekten çok güçlü bir sürücü ve onun takım arkadaşı olmak kolay değil ama bence durum iyi gidiyor."

"Daha fazla yarış kazanmak isterdim ama takıma adapte olmam gerekiyordu."

"Böylesine rekabetçi bir araçta bunu başarmak pek de kolay değil. Her şeyin yerine oturması, beklenenden biraz daha uzun sürdü."

"Fakat bu sporda, başarılı olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz ve hiçbir şeyin garantisi yok. O kadar çok iyi sürücü ve iyi takım var ki, tek bir yarış kazanmanın dahi garantisi yok." dedi.

Perez, kariyeri boyunca Formula 1'in orta grubunda yarışan en iyi sürücülerinden biri olarak nam salarken, şimdi şampiyonluk savaşı içerisinde.

Bunun, kariyerinin en fazla baskı duyduğu sezonu olup olmadığı sorulduğunda Perez, "Evet, elbette öyle."

"Artık sona yaklaşıyoruz fakat daha yapılacak çok şey var. Önceki yılların bu noktasında, uğruna mücadele edebileceğim herhangi bir şey yoktu."

"Ancak bu sezon her iki iki şampiyonayı da kazanmak için savaşıyoruz ve bu gerçekten zorlu bir durum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images