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Formula 1 Haberler

Perez: "Verstappen'e kıyasla daha dengeli bir arka tarafa ihtiyacım var"

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sergio Perez, Red Bull'a geçmesinin ardından karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmekte zorlandığını ve özellikle aracın arka kısmının daha dengeli olmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Perez: "Verstappen'e kıyasla daha dengeli bir arka tarafa ihtiyacım var"

Force India ve Racing Point ile geçirdiği yılların ardından Perez, bu yıl Red Bull Racing'e geçti ve nihayet en iyi takımlardan birinde yarışma şansı buldu. Meksikalı pilotla ilgili beklentiler yüksekti ancak yeni takımıyla geçirdiği ilk aylar, kendisi adına epey zor geçti.

Şu anda şampiyonayı beşinci sırada götüren Perez, Motorsport.com Hollanda'ya verdiği demeçte şöyle dedi: "Bu geçiş, daha önce düşünülenden daha fazla adaptasyonu süreci gerektirdi ve bu nedenle süreç beklenenden daha uzun sürüyor."

"Zaman zaman hızımı gösterebildim ama hâlâ tutarlılık konusunda eksikliğim var."

Perez Red Bull ile ilk yarışlarında iki kez podyum almayı başardı ve Azerbaycan'daki yarışta galibiyete uzandı. Buna rağmen Perez, hâlâ biraz performans eksikliği yaşıyor ve özellikle tek turda çok geride.

"Bu, aynı zamanda takımda her şeyin farklı olmasından kaynaklanan bir şey. Sadece insanlar ve araç değil, tabii ki motor da farklı. Çok fazla ayrıntıya giremem ama bu da alışkın olduğumdan çok farklı görünüyor. Bu yüzden de sürüş tarzımı adapte etmem gerekiyor."

Bu sebeple Perez, başlangıçta kendi yönünü değil, Verstappen'in ayarlarını takip etti.

Meksikalı sürücü, "Şimdi yavaş yavaş kendi yolumu takip ediyorum. Farklı şeyler deniyorum ve bunlarla başarılı olmaya çalışıyorum. Çok az pist süremiz olduğu için, aynı yarış hafta sonunda farklı yönleri denemek zor ve ihtiyaç duyduğumuz şey bu.  Sonuç olarak tüm süreç, çok az pist üstü zamanıyla beraber beklenenden çok daha zor oldu." dedi.

Perez, hızlı olmak için araçta farklı ayarlara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Verstappen'e karşı farklı istekleri olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet, bazı farklılıklar var. Örneğin, özellikle orta hızlı ve yüksek hızlı virajlarda Max'e kıyasla daha dengeli bir arka kısım istiyorum."

"Bu bana araçla ilgili biraz daha fazla his veriyor ve daha çok seviyorum. Bu, şu anda perde arkasında üzerinde çok çalıştığımız bir konu." cevabını verdi.

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