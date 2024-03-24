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Formula 1 Avustralya GP

Perez: "Bugün hızımız yeterli değildi"

Red Bull'un meksikalı yıldızı Sergio Perez, Max Verstappen'in yarış dışı kaldığı Avustralya GP'de podyumdan uzak kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Burak Yasul
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sam Bagnall / Motorsport Images

Red Bull'un üç kez dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen'in yarış dışı Avustralya GP'de Sergio Perez yarışı 5. sırada tamamladı.

Sıralama turlarını 3. sırada noktalamasına rağmen Hulkenberg'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldıktan sonra yarışa 6. sıradan başladı.

Verstappen'in fren arızası nedeniyle yarış dışı kalmasına rağmen önündeki Ferrari ve Mclaren pilotlarına yakın bir yarış sergileyemedi ve ilk iki yarışı podyumun ikinci basamağında noktalamasının ardından bu yarışta podyumun uzağında kaldı.

Avustralya GP'sini beşinci sırada tamamlamasının ardından Sky Sports F1'e konuşan Perez, "Ne yazık ki hızımız yeterli değildi."

"Sanırım yarışın ilk bölümünde zorlandık. Ferrari ve McLaren'in bizden bir adım önde olduğunu görebiliyorduk."

"Dengeyi bir türlü sağlayamadık. Önümüzdeki yarışlar için yapmamız gereken bazı işler var. Çok benzersiz bir asfalttı ve hafta sonu boyunca mümkün olan en iyi tutuş seviyesini yönetemedik." dedi.

Yarış temposunun düşük olmasında neyin fark yarattığı hakkında konuşan Perez, "Takım olarak hafta sonu boyunca gerekli hıza sahip değildik."

"Cuma gününden beri zorlanıyorduk ve lastiklerin yönetimini hiç beceremedik. Sadece sorunu anlamamız ve geliştirmemiz gerekiyor."

"Vegas gibi böyle bir pistte Ferrari'nin bizden daha güçlü olduğunu gördük ve ön lastiklerimizi koruyamadık." dedi.

Takım arkadaşı Max Verstappen yarış dışı kalmasaydı Ferrari'nin kazanıp kazanamayacağı sorusuna Perez,  "Kesinlikle evet." yanıtını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

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