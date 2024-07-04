Perez: "Verstappen sert ama adil yarışıyor"

İkili, pazar günkü yarışın bitimine kısa bir süre kala temas yaşamış ve bu temasın ardından iki araç da hasar görmüştü

Cuma günü Silverstone'da sürücülere yöneltilen sorulardan birisi de bununla ilgiliydi.

Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'le ilgili şunları söyledi: "Max her zaman sınırları zorluyor, bunu pek çok sürücü zaten biliyor."

"Ancak onunla mücadele ettiğinizde, bunun zor ama adil bir savaş olacağını biliyorsunuz."

Sonrasında Perez kendi hafta sonunu yorumladı.

"Avusturya'daki hafta sonu benim için zor geçti, özellikle de yarış inanılmaz zordu. Araç ilk turda hasar aldı ve bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Silverstone'daki yarış eminim takım için daha güçlü geçecek. Uzun zamandır hızlı virajları olan bir pist bekliyorduk ve Silverstone'da bu var."

"Fakat Silverstone'daki ana sorun rüzgar olabilir."

"Mücadelenin son birkaç hafta sonundaki kadar sıkı olacağını düşünüyorum. O yarışlar farklı tarz pistlerde yapılmıştı ama farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Şu anda aradaki farklar çok az."