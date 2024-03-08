Perez: "Verstappen muazzam bir tur attı"
Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarının ardından Max Verstappen'i övdü.
Sparks trail behind Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Perez, cuma günkü sıralama turlarında Max Verstappen'in 0.3 saniye ardında üçüncü en iyi zamanı yaptı.
Seans sonrası konuşan Perez, şöyle dedi: "Son turda yeterince gelişemedim, bu yüzden ilk çizgiyi kaçırdık"
"Genel olarak Max muazzam bir tur attı. Bugün benim için ilk sıra mümkün değildi fakat ilk çizgide olabilirdik."
"Her neyse, yarın için hâlâ mücadelenin içindeyiz. Bu uzun bir yarış olacak ve gerçekten her şey olabilir."
Sonrasında Perez'e pazar günkü yarış soruldu.
"Oldukça ilginç olacak. Bence uzun ve eğlenceli bir yarış göreceğiz."
"Çok fazla aksiyon olacağını düşünüyorum. Etraftaki araçların hepsi birbirine çok yakın, bu yüzden yarın ilginç bir mücadele seyredeceğiz."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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