Perez: "Verstappen, Mercedes'e geçseydi tıpkı benim gibi zorluklar yaşardı"

Sergio Perez, 2013 yılında McLaren ile yarışmış ve ardından Force India'a geçmişti. Daha sonra 2020 sonuna kadar bu takımla mücadele etti. Takım yıllar içerisinde Racing Point ve şimdi Aston Martin adını alsa da, hep Mercedes motoruna sahipti.

Perez, uzun süredir aynı takımda yarışmanın getirdiği avantajla birlikte her geçen yıl iyi bir performans sergiledi ve tutarlılığıyla kendisine hayran bıraktı.

Bu yıl Red Bull'a geçen Perez, o istikrarından çok uzaktı ve bazı yarışlarda bekleneni veremedi. Bu durumun temelde, hem araç hem de motorun daha önce kullandıklarına kıyasla daha farklı olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Çünkü Racing Point, Red Bull'un yüksek eğim konseptine kıyasla, düşük eğim konseptini benimsiyordu. Aynı şekilde Honda motorunun kullanışı da Mercedes'ten çok farklı görünüyor.

Meksikalı pilot, Red Bull'un araç felsefesine alışan Verstappen'in Mercedes'e geçmesi halinde benzer sorunlar yaşayacağını belirtti.

GPFans'e konuşan Perez, farklı aerodinamik konseptin yanı sıra, Honda'nın güç ünitesinin, takıma alışma sürecinde bir rol oynayıp oynamadığı sorulduğunda , "Evet. Bir sürücü olarak bile bunları yaşayıncaya, bunları deneyimleyinceye kadar bu durumu küçümsüyorsunuz."

"Fakat farklı bir güç ünitesi kullanmak, tamamen farklı bir iş. Aynı şekilde daha yüksek bir taban eğimine kıyasla, daha düşük bir taban eğimine sahip farklı tarzda bir aracı sürmek de tamamen farklı bir iş."

"Olaylara bakış açınız gerçekten çok farklı ve yeni teknikler öğrenmeniz gerekiyor. Temel olarak önceden kullandığım teknik, Red Bull'da hiçbir işe yaramadı."

"Örneğin Max Mercedes'e gitseydi, ona da aynısı olurdu. Bu araçlar gerçekten çok farklılar."

"Çok benzer tur zamanları ortaya koyuyorlar fakat bu tur zamanlarını elde etme biçimleri oldukça farklı." dedi.