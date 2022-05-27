Perez, Verstappen ile mücadele edebilmek için takımdan güvence aldığında ısrarcı

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İspanya'da galibiyete ulaşabileceği bir pozisyonda bulunan Perez, takımın kendisinden Verstappen'e yol vermesine yönelik istekte bulunması ve yarışı ikinci tamamlamasının ardından Barcelona'dan hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Perez yarışın ardından takımı tebrik etti ancak pit duvarını "sonra konuşmaları gerektiği" konusunda uyardı.

Takımın ona sadece ikinci pilot olmayacağına ve Verstappen ile mücadele edebileceğine dair güvence verip vermediği sorulan Perez, "Evet verildi, bu oldukça açık."

"Bunu söylemelerine gerek yok ama gayet açık. Garajın bana ait kısmında ve takım içinde de her şey açık. Aksi takdirde burada olmazdım."

"Red Bull'da harika bir atmosfer var. Harika bir ivme yakaladık, bu yüzden takım için harika bir sonuçtu ve takım da kazanabilmem için tam desteğe sahip olduğumu açıkça belirtti." dedi.

Red Bull her ne kadar İspanya'dan mümkün olan maksimum puanla ayrılsa da, Perez, takımın iki pit stop stratejisini yönetme konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyor.

Perez, "Açıkçası, araçtayken sadece belirli bilgilere sahip oluyorsunuz, büyük resme takım bakıyor."

"İkinci stintteyken daha iyi bir iş çıkarabileceğimizi hissettik ve işe yarayıp yaramayacağını görmek için iki pit stop stratejisine geçme şansı yakaladık."

"Ancak üç pit stop stratejisinin uzun vadede daha uygun olduğu açıktı. Yarıştan sonra takımla konuştuk ve her iki stratejiye de daha iyi bir şans verebileceğimiz konusunda hemfikirdik."

"Günün sonunda üç pit stop yapmamız gerektiği ortadaydı. İki taraf da bu konuda aynı fikirde, dolayısıyla önümüze bakmaya devam ediyoruz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images