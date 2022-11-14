Perez: "Verstappen için yaptığım onca şeyden sonra bunun olması üzücü"

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Red Bull pilotu Sergio Perez şampiyona ikinciliği için savaşıyor ve bundan ötürü aldığı her puanın önemi büyük.

Ancak son yarışta, şampiyonluğunu garantileyen Verstappen'in Meksikalı pilota yol vermemesi epey tepki çekti.

Yarışın özellikle son bölümünde tempo kaybeden Perez, sözlerine şöyle başladı: "Bence bugün kötüden daha kötüye gittik. İlk bölüm gerçekten iyiydi. İkinci bölüm de iyi gidiyordu ancak son bölüm gerçekten çok kötüydü."

"Özellikle güvenlik aracından ötürü yarışım mahvoldu, yeniden başlangıçta orta hamurda kaldık ve yol tutuşumuz yoktu. Aracın içerisinde bir yolcu gibiydim."

Yaşananlarla ilgili Perez, "Takım bana Max'e yol vermemi, eğer geçiş yapamazsa da pozisyonu bana geri vereceğini söyledi. Ona ne dediler bilmiyorum. Eğer pozisyonu geri vermesi söylendiyse, neden yapmadı bilmiyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu konuda söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Onun için yaptığım onca şeyden sonra bu çok üzücü. Gerçekten şaşırdım."

"Tüm bunları takım içinde değerlendireceğiz ve yolumuza bakacağız."

"Tabii ki hayal kırıklığına uğradım. Özellikle de yaptığım onca şeyden sonra... Fakat hepimiz yetişkin insanlarız ve bir takım olarak ilerleyeceğiz." dedi.

Abu Dhabi'de durumun değişmesini bekleyip beklemediği sorusuna Perez, "Evet, buna eminim. Sadece Abu Dhabi'de değil, ileride de farklı olacak. Takımı her zaman çıkarlarımızın önüne koyacağız."

"Eşit şartlarda yarıştığımı bilmek benim için kesinlikle önemli. Aksi halde benim burada olmanın anlamı yok." şeklinde yanıt verdi.

Geçmişte Max için yaptığı şeylerin hatırlatılması üzerine Perez, "Evet, geçmişte onun için çok şey yaptım. Bu sır değil."

"Fakat bu tartışmayı kendi içimizde sürdürmek ve takım olarak yolumuza devam etmek daha iyi olacak."

"Charles ile eşit puanlardayız ve Abu Dhabi yarışını önde bitiren ikinciliği kazanacak. Bunu başarmak güzel olur." cevabını verdi.