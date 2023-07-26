Perez: "Verstappen, griddeki neredeyse herkesi rahatça yenebilir"

Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştığından bu yana çok daha sakin ve çok daha olgun bir pilota dönüşen Verstappen'in yeni yaklaşımı, RB18 ve RB19 gibi araçlarla da birleşince ortaya yeni bir "yenilmez armada" çıktı.

Macaristan'da arka arkaya yedinci galibiyetine ulaşan Verstappen'in ne zaman duracağı bilinmiyor, özellikle de Sergio Perez'in de ne kadar zorlandığı düşünülürse.

Ancak takım arkadaşını öven Perez'e göre durum kendisine özel değil, durum daha çok Verstappen'in fazla iyi olması.

İspanyol yayın organı Mundo Deportivo'ya konuşan Perez, "Pilotların %90'ı Verstappen'in karşısında ezilir."

"Eğer zihinsel olarak güçlü değilseniz, Red Bull'da olamazsınız. Burada maruz kaldığınız baskı düzeyini hafife almamalısınız."

"Red Bull öyle bir takım ki, kötü bir seans geçirirseniz hemen koltuğunuz için adaylar ortaya çıkıyor. Medya baskısı da epey yoğun. Başka hiçbir takımda böyle bir şeyle karşılaşmadım."

"Ferrari, Aston Martin, Mercedes, hangi takımı sayarsanız sayın, hepsinin pilotları kötü anlar yaşıyor, ancak burada kötü bir an yaşamanız koltuğunuza mal olabilir."

"Dediğim gibi, şu anki gridde Verstappen'i aynı araçla yenebilecek çok az pilot var." dedi.