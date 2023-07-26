Prime'a abone ol
Önceki / Ferrari, Spa'da Montreal'daki performansını yakalamak istiyor Sonraki / Horner: "Perez, kendisine eleştirenlere en güzel yanıtı pist üstünde verdi"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Perez: "Verstappen, griddeki neredeyse herkesi rahatça yenebilir"

Takım arkadaşı Max Verstappen'in performansına ayak uydurmakta zorlanan Sergio Perez'e göre mevcut griddeki pilotların %90'ının Verstappen karşısında hiçbir şansı yok.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing

Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştığından bu yana çok daha sakin ve çok daha olgun bir pilota dönüşen Verstappen'in yeni yaklaşımı, RB18 ve RB19 gibi araçlarla da birleşince ortaya yeni bir "yenilmez armada" çıktı.

Macaristan'da arka arkaya yedinci galibiyetine ulaşan Verstappen'in ne zaman duracağı bilinmiyor, özellikle de Sergio Perez'in de ne kadar zorlandığı düşünülürse.

Ancak takım arkadaşını öven Perez'e göre durum kendisine özel değil, durum daha çok Verstappen'in fazla iyi olması.

İspanyol yayın organı Mundo Deportivo'ya konuşan Perez, "Pilotların %90'ı Verstappen'in karşısında ezilir."

"Eğer zihinsel olarak güçlü değilseniz, Red Bull'da olamazsınız. Burada maruz kaldığınız baskı düzeyini hafife almamalısınız."

"Red Bull öyle bir takım ki, kötü bir seans geçirirseniz hemen koltuğunuz için adaylar ortaya çıkıyor. Medya baskısı da epey yoğun. Başka hiçbir takımda böyle bir şeyle karşılaşmadım." 

"Ferrari, Aston Martin, Mercedes, hangi takımı sayarsanız sayın, hepsinin pilotları kötü anlar yaşıyor, ancak burada kötü bir an yaşamanız koltuğunuza mal olabilir." 

"Dediğim gibi, şu anki gridde Verstappen'i aynı araçla yenebilecek çok az pilot var." dedi.

paylaşım
yorumlar

Ferrari, Spa'da Montreal'daki performansını yakalamak istiyor

Horner: "Perez, kendisine eleştirenlere en güzel yanıtı pist üstünde verdi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı

Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı

FIA F3
Spa

Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı

Alonso: "Sezon ortası yapılan değişiklikleri asla sevmedim"

Alonso: "Sezon ortası yapılan değişiklikleri asla sevmedim"

Formula 1
Belçika GP

Alonso: "Sezon ortası yapılan değişiklikleri asla sevmedim" Alonso: "Sezon ortası yapılan değişiklikleri asla sevmedim"

Gasly, eski dostu Hubert'i bir koşu etkinliğiyle anacak

Gasly, eski dostu Hubert'i bir koşu etkinliğiyle anacak

Formula 1
Belçika GP

Gasly, eski dostu Hubert'i bir koşu etkinliğiyle anacak Gasly, eski dostu Hubert'i bir koşu etkinliğiyle anacak

Son Haberler

Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı

Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı

F3 FIA F3
Spa

Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı

Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı"

Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı"

F1 Formula 1
Belçika GP

Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı" Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı"

Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz"

Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz"

F1 Formula 1
Belçika GP

Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz" Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz"

Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"

Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"

F1 Formula 1
Belçika GP

Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim" Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol